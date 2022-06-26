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عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي في البيت احلي من الجاهز وصحي 100% بدون اللجوء إلى شراء الاندومي من المحلات، يعد الاندومي من الوجبات السريعة في التحضير حيث أن مسقط رأس هذه الأكلة في دولة اندونيسيا أي هي منشأها الأصلي حيث كانت متوفرة بنكهة الدجاج لأنها قريبة من مذاق مطبخهم حيث تتطور الحال بعد ذلك للأفضل وتم عمل نكهات مختلفة وأصبحت الاندومي من الأكلات الشعبية الشهيرة وانتشرت في جميع بلدان العالم اجمع حيث أن تحضير الأكل في المنزل افضل وصحي ونتناول طريقة عمل وتحضير الاندومي. طريقة عمل الاندومي هناك مكونات ومقادير يجب توافرها لعمل وأعداد الاندومي المكونات:

معلقة بهارات لحم.

معلقة ثوم مهروس.

مكعب مرق خضار.

رشة ملح طعام.

معلقة كاري.

مكعب مرق دجاج.

شوية بودرة بصل.

نصف معلقة زعتر.

رشة كرفس بودرة.

نصف معلقة شطة.

بابريكا رشة. طريقة التحضير نقوم بتسخين الماء في وعاء على النار، ونضيف قليل من الزيت ونتركة حتى يتم الغليان.

القيام باضافة النودلز ونترك المكونات حتى تمام النضج، ونذكركم برابط طريقة عمل التونة.

نضع رشة الملح، مع الزعتر، والكرفس، والثوم البودرة، وبودرة البصل، بجانب البابريكا، ثم الشطة والكاري.

نضيف مكعب مرق الدجاج، مرق الخضار وبهارات اللحم ونقوم بتقليب المكونات حتى الاندماج.

ثم نترك النودلز من جديد حتى التطيب ويتم تشربه مع البهارات ثم ننزل الوعاء من علي النار ونقدمه بالهنا والشفاء، ونذكركم برابط طريقة عمل الجاتوة. طريقة عمل الاندومي للشيف حسن يقوم الشيف حسن بتقديم لنا طريقة عمل أكلة الاندومي الشهية وذلك مع توافر المكونات بالمقادير المطلوبة ليتم طريقة عملها من خلال اتباع خطوات التحضير.

المكونات بالمقادير: 1. أولا مكونات خضار الاندومي كوب بسلة وجزر.

ماء مغلي.

كوب فلفل الوان. ثانيا مكرونة اسباجتي الكمية حسب الرغبة. ثالثا توابل الاندومي معلقة ثوم بودرة.

رشة ملح.

معلقة بصل بودرة.

شوية فلفل اسود مع كمون.

بهارات لحمة.

معلقة بابريكا.

بهارات فراخ.

معلقة كركم. طريقة تحضير الاندومي للشيف حسن نقوم بخلط جميع مكونات البهارات داخل وعاء زجاجي ماعدا بهارات الفراخ أو بهارات اللحمة حسب الرغبة التي تريد عملها يتم أضافتها.

القيام بسلق المكرونة الأسباجتي ثلاث اربع سوي لان المكرونة سوف يتم أكمال تسويتها مع باقي المكونات، ونذكركم برابط عمل الكيك .

. نضع الماء يغلي ونضف ملعقة ونصف من البهارات ونتركها تغلي ثم نضع المكرونة تكمل سوا ونقوم بتقدميها الاندومي بالخضار ويتم وضع ماء مغلي مع كمية البهارات ثم ننزل المكرونة ونبدأ بإضافة الخضار كلة حتي النضج مع المكرونة ثم نبدأ بالتقديم الهناء والشفاء، ونذكركم برابط عمل التورتة. هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة عمل الاندومي في البيت احلي من الجاهز وصحي 100%.

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