فشار الكراميل بالعسل، يبحث الكثير عن طريقة عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل, فهناك العديد من عشاق اكل الفشار ويبحثون بسبب ذلك علي طريقة عمل الفشار بكل أنواعه, وما بين أنواع الفشار الذي يعشقه العديد من الأشخاص هو عمل الفشار بالكراميل والعسل, وهو أحد أنواع الفشار الذي يقبل عليه العديد من الأشخاص, لهذا تبحث العديد من النساء عن كيفية عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل مثل الذي يتم شرائه من الخارج، لذا سوف نوضح لكم المكونات التي يجب تحضيرها من أجل إعداد فشار الكراميل بالعسل.

مكونات عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل

تتميز مكونات عمل فشار الكراميل بالعسل بأنه متوفر وموجود في أي مكان ويمكن شرائه مقابل مبالغ مالية صغيره:

مقدار نصف كوب من الفشار.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب سكر.

ربع كوب من العسل.

ملعقة زبده

ملعقة ملح صغيرة.

فول سوداني بمقدار كوب.

ربع ملعقة من صودا الخبز.

فأنيلا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير فشار الكراميل بالعسل

بالخطوات البسيطة التي تقومي سيدتي بإتباعها يمكن أن تقومي بتحضير فشار الكراميل بالعسل في البيت مثل الذي يباع في المَحَالّ, وخطوات التحضير هي: