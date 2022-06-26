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فشار الكراميل بالعسل، يبحث الكثير عن طريقة عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل, فهناك العديد من عشاق اكل الفشار ويبحثون بسبب ذلك علي طريقة عمل الفشار بكل أنواعه, وما بين أنواع الفشار الذي يعشقه العديد من الأشخاص هو عمل الفشار بالكراميل والعسل, وهو أحد أنواع الفشار الذي يقبل عليه العديد من الأشخاص, لهذا تبحث العديد من النساء عن كيفية عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل مثل الذي يتم شرائه من الخارج، لذا سوف نوضح لكم المكونات التي يجب تحضيرها من أجل إعداد فشار الكراميل بالعسل.
مكونات عمل فشار الكراميل بالعسل في المنزل
تتميز مكونات عمل فشار الكراميل بالعسل بأنه متوفر وموجود في أي مكان ويمكن شرائه مقابل مبالغ مالية صغيره:
- مقدار نصف كوب من الفشار.
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- كوب سكر.
- ربع كوب من العسل.
- ملعقة زبده
- ملعقة ملح صغيرة.
- فول سوداني بمقدار كوب.
- ربع ملعقة من صودا الخبز.
- فأنيلا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
طريقة تحضير فشار الكراميل بالعسل
بالخطوات البسيطة التي تقومي سيدتي بإتباعها يمكن أن تقومي بتحضير فشار الكراميل بالعسل في البيت مثل الذي يباع في المَحَالّ, وخطوات التحضير هي:
- إعداد وعاء كبير يتم وضع به نصف الكوب من حبات الفشار.
- يتم وضع الزيت علي نصف الكوب الفشار وتغطية الوعاء ووضعه علي نار هادئة, ويتم الانتظار حتى يستوي الفشار ويسمع صوت فرقته.
- بعد ذلك يتم نشر الفول السوداني علي الفشار بعد نضوجه.
- يتم إحضار وعاء صغير ويتم وضع به كلا من السكر والعسل والملح ويتم وضعه علي نار هادئة لمدة لا تتجاوز خمسة دقائق.
- بعد مرور الخمس دقائق يتم رفع المزيج من علي النار ثم يتم وضعه عليه صودا الخبز والفانيليا.
- يتم خلط المزيج السابق جيداً مع بعض, ثم يضاف هذا المزيج إلي الفشار ويتم خلطهم جميعاً مع بعض حتي مزيج واحد.
- يتم وضع الفشار بعد أن تم خلطه بالمزيج السابق في الفرن مائتين وخمسين درجة حرارية, ويتم تركه داخل الفرن مدة لا تقل ستين دقيقة, مع العلم أنه لابد أن يتم تقليب خليط الفشار هذا كل خمس عشرة دقيقة حتي يصل التسوية إلي جميع الفشار الموجودة في الفرن.
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