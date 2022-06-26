حبة من القرنفل للتخلص من الشيب تماماً واستعيدي شبابك من جديد وارجعي 10 سنين للوراء

يعد الشعر الأبيض إحدى المشاكل التي تسبب إزعاجا كبيرا لكثير من النساء حيث أن ظهور الشعر الأبيض يعد علامة على أنها تقدمت في العمر وهذا ليس في الحقيقة هو السبب الرئيسي فقد يظهر الشعر الأبيض نتيجة تعرض المرأة لاضطرابات نفسية ولكن معنا وسوف نقول على الحل السحري للقضاء على الشعر الأبيض ألا وهو استخدام القرنفل للتخلص من الشيب نعم قد تتفاجئين من استخدام القرنفل لعلاج شيب الشعر ولن هذا المكون السحري يحمل العديد من الفوائد التي بها تستعدين جمال شعرك.

فوائد القرنفل للتخلص من الشيب

من أبرز الفوائد التي يقدمها القرنفل لصحة الشعر ما يأتي:

يعمل القرنفل على تحفيز بصيلات الشعر الأمر الذي يؤدي إنتاج بصيلات بلون الشعر الأصلي.

يقدم للشعر الترطيب الكافي لصحته ولهذا يعد مناسبا لأصحاب الشعر الجاف.

يعالج مشكلة تقصف الشعر وتكسره

يقضي على قشرة الشعر.

يقوي بصيلات الشعر.

يمكن إضافته إلى الصبغة حتى يعطي الشعر لونا قويا ولامعا.

خلطة القرنفل للتخلص من الشيب

وصفة زيت الخردل وزيت السمسم وزيت القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض والقضاء على الشيب نهائيا، حيث يتميز زيت الخردل باحتوائه على خصائص تجعله يحارب ظهور الشيب أما زيت السمسم فإنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والأحماض التي تتميز بفاعليتها في القضاء على لون الشعر الأبيض وعودته إلى لونه الطبيعي ويمكن إعداد هذه الوصفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أحضري نصف كوب من زيت السمسم ونصف كوب من زيت الخردل ونصف كوب من زيت القرنفل.

ثم قومي بمزج المكونات مع بعضها جديا.

ثم أضيفي إليهم ربع كوب من زيت الزيتون البكر وذلك لمنح الشعر الترطيب اللازم لصحته.

وبعد إعداد الخليط قومي بتوزيع الخليط على فروة الشعر بدأ من الجذور وحتى نهاية الأطراف.

ثم اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويمكنك وضعها طوال ساعات النهار.

وبعد ذلك اغسلي شعرك جديا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

ثم قومي بعد ذلك بتنظيف شعرك جيدا بالماء الفاتر.

ويفضل أن تقومي بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وذلك للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الشعر الأبيض بأسرع وقت.

تتعدد وصفات القضاء على الشعر الأبيض للرجال والنساء، ولكن يعتبر النساء هم الأكثر استخدام لكل تلك الوصفات الطبيعية للرغبة في الحفاظ على جمالهم، ويتم استخدام القرنفل للتخلص من الشيب باعتبارها من الوصفات التي تتمكن من إعادة الشباب لكم مرة أخرى، حيث يعمل القرنفل على إعادة الشعر للونه الأساسي ومده بالكثير من العناصر الهامة لتغذيته.