على طريقة المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي بالتتبيلة السحرية المشطشطة وكيف تكون مقرمشة

تعتبر وجبة الدجاج السريع من الوجبات اللذيذة التي تفضلها الكثير من الأمهات، حيث إنه غير مكلفة ولا تحتاج منك الكثير من الوقت في المطبخ، وتعتبر طريقة عمل دجاج كنتاكي من ألذ الوجبات الشهية التي يفضلها الأطفال في سن صغير، كما أنها لا تحتاج لوقت كبير فيمكنك إعدادها خلال دقائق بسيطة في المطبخ، ولذلك حرصنا على تقديم لكي وصفة صحية من خلال موقعنا .. تابعونا.

طريقة عمل دجاج كنتاكي بالتتبيلة السحرية المشطشطة

المكونات:

دجاجة (1 كيلو).

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقتان كبيرتان من الببريكا.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة وادة من البيكنج بودر.

ملح.\ملعقة واحدة كبيرة من البصل البودر.

فلف أسود بودر (مطحون).

شطة.

زيت نظيف للقلي.

طريقة التحضير:

عليك بإحضار الدجاجة والقيام بغسلها تحت الماء وتنظيفها جيدا من الدم وما على جلدها الخارجي ويمكن استخدام الماء والملح لفرك جلدها الخارجي للتخلص من الرائحة الغير مرغوب فيها.

ثم قومي بتقطيع الدجاجة إلى حوالي ثمان أجزاء ونترك الأجزاء في المصفاة من أجل التخلص من الماء تماما.

ثم نقوم بإحضار طبق غويط ونضع فيه الدجاجة ونضع فيه التوابل التي ذكرنا من ملح وفلفل وبصل وثوم بودر والشطة ونخلطهم معاً جيدا.

ثم نضع على الخليط القليل من الماء والدقيق مع الاستمرار في مزجهم معاً، ثم نقوم بإحضار طبق مسطح ونضع فيه الدقيق.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج على الدقيق على الجانبين ونضعها في المقلاة بعد وضعها على النار ونضع فيها الزيت ونتركه ليسخن.

ونستمر في تحمير جميع قطع الدجاج لنحصل على مذاق وطعم مثالي للدجاج بتتبيلة كنتاكي الشهيرة.

ويمكنك تحضير بجانب تلك الوصفة طبق من الأرض الساخن وسلطة خضراء أو تحضير سلطة الكول سلو لمنح أطفالك وجبة متكاملة.

نصائح لإعداد دجاج كنتاكي في مطبخك

هناك بعض النصائح عليك مراعاتها من أجل الحصول على وجبة لذيذة في المنزل:

احرصي على تنظيف الدجاج جيدا قبل إعداده لتجنب الرائحة الغير مرغوب فيها بالدجاج.

احرصي على أن تكون جميع التوابل المستخدمة حديثة الصنع لتجنب تغير طعم الدجاج.

قومي بإحضار مايونيز أو إعداد سلطة كول سلو حتى تبدوا وجباتك مثل وجبات المحلات لأطفالك.

تعتبر طريقة عمل دجاج كنتاكي من الوجبات الاقتصادية الشهية التي يمكنك إعدادها في منزلك ومطبخك بسهولة دون الحاجة لشراء الكثير من التتبيلات المكلفة، كما يمكنك إدخال أي نكهة يفضلها أطفالك عند إعداد الدجاج من خلال إضافة التوابل للخلطة، ويفضل عدم الإكثار من التوابل الحارة حتى تحتفظ تلك الوجبة بمذاقها الأساسي.