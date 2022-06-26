كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة نتيجته جبارة على البشرة من الاستخدام الثالث عندما تجربي لن تندمي

هناك العديد من السيدات اللائي يعانين من اسمرار البشرة الأمر الذي يزعجهم كثيرا وذلك لأن الاسمرار يحد من جمال البشرة ولهذا تجدهم يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية أو الطبية للتخلص من هذا الاسمرار والحصول على بشرة ناصعة البياض فقط من خلال موقعنا سوف نقدم لك متابعينا الكريم قنبلة التفتيح طريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة ولمعرفة الخطوات الصحيحة لإعداد هذا الكريم اقرأ هذا المقال للنهاية.

كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

يعد هذا الكريم هم أفضل الكريمات التي أثبتت فاعليتها في تفتيح البشرة حقا إنه يعد الحل السحري للتخلص من العديد من مشاكل البشرة فهو يعمل على تنظيف البشرة من خلال توغله عبر المسام وبالتالي يخلصها من الفطريات والبكتريا المتراكمة بداخلها وبالطبع هذا يعود أثره بالإيجاب على البشرة فهو يقلل من إصابة البشرة بحب الشباب كما أنه يرطب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كبشرة الأطفال هذا بالإضافة إلى أنه لا ينجم عنه أي آثار جانبية عند استخدامه

طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا

أولا المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الذرة (النشا)

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات إعداد كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة:

في وعاء قم بإضافة ماء الورد والنشا وماء الزهر وعصير الليمون قم بخلط جميع المكونات مع بعضها إلى ان يتم التجانس فيما بينها.

إذا وجدت صعوبة في مزج المكونات يمكنها تذويبها عن طريق حمام ماء بخار.

بعد أن تمتزج جميع المكونات قم بوضع الخليط الناتج في علبة نظيفة.

احتفظ بهذا الخليط في الثلاجة إلى أن يتماسك.

قم بعد ذلك باستخدام هذا الكريم بشكل يومي حتى تحصلين على بشرة بيضاء وخالية من عيوب البشرة التي تؤثر على جمالها.

فوائد كريم النشا والفازلين

توحيد لون البشرة والجلد.

تخلص البشرة من الجلد الميت.

ترطيب البشرة وتهدئتها بعد عملية إزالة الشعر.

ينظف البشرة بعمق ويخلصها من الشوائب.

يشد البشرة ويخلصها من التجاعيد.

يعيد للبشرة حيويتها.

يمنح البشرة نعومة فائقة.

تظهر نتائجه على البشرة من أول استخدام.

يعتبر كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة من أفضل الكريمات النسائية التي تساهم في علاج الكثير من مشاكل البشرة، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة وتخليصها من الاسمرار وآثار الجفاف، كما يعمل على توحيد لون البشرة لدرجة كبيرة، ولذلك ينصح باستخدامه بشكل يومي على بشرتك للحصول على أفضل النتائج في أقل من شهر.