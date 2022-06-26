مقدار من الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم تماماً بدون ألم في خلال 7 دقائق فقط ووداعاً للوصفات التقليدية

يعد التخلص من شعر الجسم بأكمله من الأمور التي يصعب القيام بها والتي تحتاج إلى بذل مجهود كبير، حيث إن إزالة الشعر بشكل نهائي تحتاج الكثير من الطرق والتي من أشهرها استخدام أجهزة الليزر، ولكن هذا الأمر مكلفا للغاية ويحتاج إلى الكثير من الأموال، وكثيرا من الفتيات والسيدات لا يقدرون على تكاليف إزالة الشعر بأجهزة الليزر، ولكنهم يبحثون عن الوصفات التي تساعدهم على التخلص من الشعر الجسم وليكون الأمر غير مكلفا ولذلك سنعمل على توضيح وصفة الفازلين لإزالة الشعر من خلال موقعنا .. تابعونا.

مقدار من الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم تماماً

عادة ما تواجه أغلب الفتيات والسيدات مشكلة زيادة شعر الجسم لديهم وذلك نتيجة لإصابتهم تغيرات في الهرمونات الجسدية والتي تسبب لهم زيادة نمو الشعر بشكل كثيف في الجسم، ومن المعروف أن عند إزالة الشعر بالأدوات التقليدية تسبب لهم الشعور بالألم الشديد، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب لهم أيضا التهابات البشرة ولذا يفضل استخدام الفازلين في إزالة الشعر، وتتمثل مكونات هذه الوصفة بالآتي:

4 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة واحدة من بودرة الكركم.

معلقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من طحين الحمص.

طريقة تحضير كريم الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم.

لا تحتاج وصفة الفازلين لإزالة شعر الجسم وقت لكي تتمكني من التخلص من الشعر نهائياً، فهي من الوصفات البسيطة والتي لا تسبب لكي أي ألم، حيث يمكن للفازلين أن يجعل بشرتك أكثر نعومة ويساهم الحليب أيضا في ترطيب بشرتك وتهدئتها من الالتهاب، ويمكن تطبيق وصفة الفازلين لإزالة شعر الجسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بوضع الحليب وبودرة الكريم والفازلين وطحين الحمص في وعاء وقلبي المكونات معا.

وقبل استخدام الوصفة احرصي على أن يكون جسمك وبشرتك نظيفين تماما من خلال غسلهم أو الاستحمام.

ثم قومي بفرد الخليط على الجسم واتركيه حتى يجف على الجسم تماما.

وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يمكنك أن تقومي بشد الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

والآن يمكنك غسل البشرة بالماء الجاري وقومي بتجفيفها بفوطة نظيفة.

ثم يلزم تكرار هذه الوصفة حتى يتم التخلص من الشعر بأكمله.

يمكنك استخدام الفازلين في إزالة الشعر الجسم بأقل التكاليف وبشكل مضمون ومجرب، حيث يعد الفازلين من المستحضرات الطبيعية التي تساهم في ترطيب بشرتك وتنعيمها وإزالة الجلد الميت من سطحها، ولذلك يدخل ذلك المستحضر الطبيعي في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم، كما تم استخدامه مؤخرا كمكون فعال لإزالة الشعر نهائيا.