حبة من الصيدلية ضعيها على الشامبو لفرد الشعر تماماً كخيوط الحرير 180 درجة والتخلص من الويفي

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عمر شويل - جدة تستخدم النساء عادة الكثير من المنتجات التي تساعد على ترطيب الشعر وتقويته أو فرده إذا كان من نوع الشعر الخشن أو المجعد، ولكن في الأغلب كل تلك المحاولات يكون مصيرها الفشل، ويرجع ذلك لما في تلك المنتجات من مواد كيماوية تضر بصحة الشعر، ولذلك يمكنك عزيزتي تجربة بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج الشعر دون أن تترك أي آثار جانبية، وإليك بعض الوصفات الطبيعية لجمال شعرك من خلال موقعنا .. تابعونا.

حبة من الصيدلية ضعيها على الشامبو لفرد الشعر تماماً

هي من أفضل الوصفات الطبيعية للشعر والتي يمكنك تجربتها لجمال شعرك وتخليصه من الهيشان، ويمكنك التعرف على كيفية تحضير واستخدام تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

شامبو مناسب لنوع شعرك.

ماء.

القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري وعاء غويط وضعي فيه كوب من الماء وضيفي إليه كمية الشامبو التي تتناسب مع شعرك.

وقومي بتقليبهم معاً ثم أصيفي مقادر ملعقتان من القهوة واستمري في مزج المكونات معاً حتى تتجانس.

وبعد ذلك قومي بتنظيف شعرك ثم غسيل شعرك بتلك المكونات معاً لمدة عشر دقائق ثم قومي بتنظيفه باستخدام الماء الجاري.

وستلاحظين بعد تلك الوصفة أن شعرك أصبح لامع وناعم وخالي من أشكال التقصف والتلف المعروفة.

وصفة شامبو الأسبرين للشعر

هي من الوصفات التي تساهم في علاج الشعر لدرجة كبيرة، ويمكننا تحضير تلك الوصفة من خلال القيام بالخطوات التالية:

المكونات:

شامبو مناسب لنوع شعرك.

ماء.

ثلاث حبات من الأسبرين، وهذه هي الحبة المقصودة.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإحضار وعاء مناسب للوصفة وضعي فيه حبات الأسبرين وكوب الماء وقلبيهم حتى يذوبوا تماما.

وبعد ذلك قومي بإضافة الشامبو إلى الخليط مع التقليب جيدا حتى لا تتركي أي أثر لتكتلات الأسبرين.

وبعد ذلك قومي بإفراغ الخليط على شعرك مع تدليكه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق حتى يتخلل الخليط شعرك حتى فروته.

وبعد ذلك قومي بتنظيف شعرك من خلال غسله جدا بالماء وبعدها استخدمي كريم مصفف الشعر المناسب له.

وستلاحظين بعد المداومة على استخدام تلك الوصفة أن شعرك أصبح ناعما وخالي من أشكال التقصف، كما إنه يطول بشكل تدريجي دون الحاجة لاستخدام الكثير من العلاجات الطبية المكلفة.

المداومة على استخدام الوصفات الطبيعية على الشعر تعمل على علاج شعرك من الكثير من المشاكل التي تقضي تدريجيا على الشعر مثل التقصف والضعف والتساقط والعجز بتوقفه عن النمو، فيمكنك التخلص من كل تلك المشاكل بسهولة من خلال علاجه بالوصفات الطبيعية المختلفة التي تعمل بشكل تدريجي على إعادة لمعانه وقوته مرة أخرى.