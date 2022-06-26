طريقة عمل كيكة الشمواه الفرنسية بدون فرن ألذ كيك بارد بطعم رهيب

تعد كيكة الشمواه الفرنسية من أسهل الوصفات التي تعد عند الزيارات المفاجئة، حيث تعد من أخف أنواع الكيك التى تقدم لأنها ليست بها سعرات حرارية عالية مثل باقى أنواع الكيك الأخرى، وتعد من أسهل الوصفات السريعة في التحضير لما بها من مكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عملها في البيت بكل سهولة وفي وقت قصير.

طريقة عمل كيكة الشمواه الفرنسية

المكونات:

بسكويت ساده اى نوع.

كيلو حليب كامل الدسم.

عبوتين من كريم الكراميل.

ربع كوب زبدة سائلة.

ثلاثة معالق قشطة.

طريقة التحضير:

نحضر عبوات البسكويت الساده ونقوم بطحنه جيداً بواسطة المطحنة الكهربائية حتى يصبح البسكويت رملى.

نذوب الزبدة مع البسكويت الى أن يمتزج البسكويت مع الزبد.

نحضر صينية الكيك ونضع فى قاع الصينية ونضعها فى الثلاجة.

تحضير كريمة كيكة الشمواه:

نحضر إناء ونضع بداخله الحليب وكريم الكراميل ونقلبهم جيداً، ثم نرفع الإناء على النار حتى تمام نضج الكريم كراميل نضع القشطة فوقه ونقلب حتى يتمازج معه.

نخرج صينية البسكويت من الثلاجة ويسكب خليط كريم الكراميل فوق البسكويت ونتركه يبرد ونضعه فى الثلاجة مرة أخرى إلى أن يتماسك خليط الكريم كراميل.

نخرج صينية الكيك من الثلاجة ونضع فوقها صوص عسل الكراميل بواسطة المصفاة نضع مسحوق الكاكاو ونزينها.

تدخل الثلاجة ثم تقطع وتوضع في أطباق التقديم وهي باردة.

هذه الوصفة من الوصفات السريعة في التحضير والتي لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها وتحتوي الوصفة على كريم الكراميل التى يعطيها الطعم والمذاق المميز الذى يضيف إليها الشكل الجذاب، ويمكن أن تحضر فى البيركس عن طريق وضع ورق الزبدة في القاع، حتى نستطيع إخراجها من البيركس بسهولة، ويمكن تقديمها فى اى وقت لمكونات السهلة والسريعة فى التحضير، فهى وصفة لا نستخدم فيها الفرن وتعد من الكيكات الخفيفة التى تسهل الهضم عكس أنواع الكيك الأخرى، وتعد كيكة الشمواه من الكيكات المحببة لدى الأطفال والكبار، لما بها من طعم ومذاق مختلف ولذيذ، ويمكن وضع القليل من صوص الشوكولاتة على الوجه لزيادة الطعم غني.

أسهل كيك بارد بدون فرن

المكونات:

بسكويت سادة.

2 كيس كريم شانتيه.

حليب مثلج.

شوكولاتة.

طريقة التحضير: