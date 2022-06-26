معجزة كيراتين طبيعي ببذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر سيجعل شعرك عند استخدامه خيوط من الحرير

من منا نحن النساء لا ترغب في أن يكون شعرها ناعمًا ولامعًا مثل الفنانات والنجمات اللاتي نشاهدهن على التلفاز وفي نفس الوقت نخشى تجربة العلاجات الطبية كونها ضارة على الشعر بعض الشيء على المدى البعيد إذ إن معظم تلك العلاجات تحتوي على كيماويات ضارة بالشعر، ولكن هل فكرتم من قبل بالطرق الطبيعية لتنعيم الشعر؟ فهي حقيقة مجربة من قبل العديد من النساء فمثلًا بذور الكتان من تلك الوصفات التي يمكن استخدامها مع عدة مكونات أخرى للحصول على جل أو كيراتين طبيعي لفرد الشعر لبذور الكتان أما عن الطريقة فتابعونا معنا.

معجزة كيراتين طبيعي ببذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر

تستخدم بذور الكتان بكثرة في مستحضرات العناية بالشعر بهدف تغذيته وترطيبه بطريقة طبيعية فإن من أبرز فوائد بذور الكتان للشعر:

الفيتامينات الموجودة في بذور الكتان تحسن من حالة بصيلات الشعر وتوفر لها التغذية المناسبة لذلك فهي مثالية لفروة الشعر. تحتوي البذور على إنزيم مخصص لتحويل التستوستيرون إلى ديهدروتستوسترون وبذلك يقلل من حدوث تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر. يغذي الشعر بأكمله الجذور حتى الأطراف وبذلك يمنع حدوث تقصف أطراف الشعر. تضيف للشعر لمعان وبريق طبيعي بعد تنعيمه. بذور الكتان تحتوي على أوميجا 3 لهذا فهي علاج مثالي لتقصف الشعر وتعمل على زيادة كثافته.

كيراتين طبيعي للشعر ببذور الكتان

يعتبر الاستخدام الأساسي لبذور الكتان هو تنعيم الشعر وفرده بطريقة طبيعية وبدون أي أضرار في المستقبل، حيث يمكننا أن نصنع كيراتين طبيعي ببذور الكتان من أجل فرد الشعر كما يلي:

نحتاج كمية من بذور الكتان حسب طول وكثافة الشعر لوضعها في ماء غزير بإناء على النار. تترك حبوب الكتان على النار حتى تغلي تمامًا مع الماء وبعدها يتم تقليل حرارة النار. وفي تلك الأثناء يتم تقليب البذور جيدًا في الماء لمنع التصاقها بالوعاء ويستمر التقليب حتى يصبح القوام مقبولًا بحيث لا يكون كثيفًا أو خفيفًا جدًا بل في المتوسط. يتم تصفية الجل من البذور وإضافة عدة قطرات من فيتامين E مع كمية بسيطة جل ألوفيرا وتقليب المكونات مع ماء بذور الكتان. ومن ثم نطبق الوصفة على الشعر وعندما تجف بعد ساعة يشطف الشعر.

تساعد وصفات بذور الكتان للشعر على تنعيمه وتخليصه من التشابكات أو التجاعيد التي تواجهها كثيرًا عند تمشيط الشعر خاصةً إذا كانت طبيعة الشعر جافة ومجعدة والمواظبة على استخدام كيراتين بذور الكتان للشعر يحسن من حالة الشعر في أقرب وقت حتى تلاحظون الفرق بأنفسكم ولكن المواظبة والتكرار مرتين بالأسبوع على الأقل هي أسرع طريقة لذلك.