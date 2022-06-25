تقشير الركب والأكواع قبل العيد جلدك هينور وعن تجربة وبمكون واحد فقط

يمكن أن تكون البقع الجافة الخشنة على الركبتين والأكواع، أمر مزعج بشكل كبير، وخاصةً لدى السيدات والفتيات، فهتان المنطقتان من أكثر المناطق التي يصيبها الغمقان بشكل كبير وسريع، ويمكن تقشير الركب والأكواع في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وطبيعية، خاصةً في ظل التكلفة المادية المرتفعة لها في مراكز التجميل، بالإضافة إلى أن استخدام المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل على المدى البعيد قد يتسبب في حدوث أضرار على المدى البعيد للجلد، أو حدوث نتائج عكسية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال هذا الموقع الطريقة التي يمكن اتباعها للقيام بذلك بخطوات سهلة وبسيطة.

تقشير الركب والأكواع في المنزل

قبل أن نذكر لكم طريقة تقشير الركب والأكواع في المنزل تصابين ببشرة جافة ، لابد من معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغيير لون الجلد، صُمم الجلد على الركبة والكوع ليتحرك معك حتى تتمكني من التمدد والانحناء، يميل الجلد في هذه المناطق إلى احتواء عدد أقل من الغدد الدهنية، تنتج هذه الغدد الزيت الذي يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويوجد عدد أقل من الغدد الدهنية على الركبة والكوع ،فيميل الجلد في هذه المنطقة إلى أن يكون أكثر سمكًا وأكثر عرضة للجفاف.

بالإضافة إلى كون الركبة والكوع أكثر عرضة للجفاف والخشونة، إليك بعض الأسباب الشائعة لجفاف الجلد الذي قد يؤثر على الركبة والكوع:-

الهواء الجاف (ويحدث ذلك في الطقس الشتوي شديد البرودة أو المناخ الجاف)

نقص التغذية (خاصة بسبب نقص الكالسيوم أو فيتامين د أو فيتامين هـ)

الشيخوخة

التدخين

استخدام صابون أوغسول للجسم يحتويعلى مواد قد تتسبب في جفاف الجلد

الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التماسي والصدفية والأكزيما.

خطوات ترطيب الجلد

قبل أن تتم عملية الترطيب لابد من تقشير الركب والأكواع، وفي هذه الحالة يمكننا أن نستخدم المواد الطبيعية، وهي عبارة عن سكر خشن مُضاف إليه قهوة، أو ليمون أو برتقال، ويتم وضع المقشر على الأماكن المراد تقشيرها، ونحركه بلطف في حركات دائرية ثم نتركه مدة خمس دقائق ثم نشطفه بالماء جيداً، ونهتم بعملية الترطيب باستخدام كريم مرطب مناسب مع نوع الجلد.