وصفة بالبطاطس والبيض بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبمذاق لذيذ وروعة

وصفة بالبطاطس والبيض ، من ألذ وأشهى الأكلات والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وسريعة أيضا فلا تتطلب فرن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة بالبطاطس والبيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة بالبطاطس والبيض

تتكون وصفة بالبطاطس من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس.

حبة بصلة أحمر مقطع قطع متوسطة.

حبة فلفل أحمر مقطع قطع متوسطة.

2 بيضة.

80 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

زعتر.

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة بالبطاطس والبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نغسله جيداً. ثم نبشر البطاطس ونعمره بالماء البارد، ثم نتركه لحين طهي البصل والفلفل. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها القليل من زيت الزيتون والبصل، ثم نقلبه من وقت لآخر لمدة دقيقتين. بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر ونقلبهم. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب لمدة 5 دقائق. ثم نرفع المقلاة من على النار. بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء جيداً ونغسله. ثم نضع البطاطس المبشور في وعاء عميق. ثم نضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نحضر صينية بيركس وندهنها بزيت الزيتون. ثم نوزع فيها خليط البطاطس ونساويه جيداً. ثم نوزع فوقه البصل والفلفل الأحمر ونساويهم جيداً. بعد ذلك نوزع الجبنة الموزاريلا ونساويها جيدا. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 50 دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن. ثم نقطع الوصفة، ونقدم وصفة بالبطاطس والبيض في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: