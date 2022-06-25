بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا ب 3 مكونات فقط بطعم وقوام يجنن مثل الجاهز

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من الأكثر الأطعمة التي يوجد عليها إقبال شديد في فصل الصيف هو الأيس كريم، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وتزداد نسبة شراء الأيس كريم في المحلات وفي الشوارع، مع العلم أنه الأيس كريم من أكثر المثلجات التي نقوم بتناولها بصفة مستمرة، وجميع المحلات والسوبر ماركت توجد فيها كميات كبيرة من الآيس كريم، ولكن للأسف الشديد من أكثر المنتجات التي تكون عرضة للتلوث، ويكون عرضة للإصابة بأمراض كثيرة، وعلى وجه الخصوص الأطفال لأن المناعة لديهم ضعيفة جدا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير الآيس كريم الفانيليا في البيت
بسبب انتشار الفيروسات في كل مكان تخشى جميع الأمهات شراء الآيس كريم من الخارج خوفا على أطفالها من الإصابة بالأمراض، ويعتبر الآيس كريم أساسي في فصل الصيف، بسبب الجو شديد الحرارة التي نعيشها هذه الأيام، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تحضير الآيس كريم في البيت لضمان جودة ونظافة الآيس كريم حتى يكون قلبه مطمئن والأطفال هم يتناولون الآيس كريم، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الآيس كريم في البيت، وتتلخص في:
- كوبين من اللبن الطازج.
- ملعقة من الفانيليا.
- ربع كوب من السكر.
خطوات تحضير الآيس كريم الفانيليا في البيت بكل سهولة
لو نظرنا إلى المكونات سوق تجدها ثلاث فقط، ومعظم موجودين في كل بيت، لأنه لا يخلو بيت من الفانيليا ولا اللبن و السكر، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير بكل سهولة:
- يتم وضع اللبن في وعاء على النار، يتم تقليبه حتى يتم تسخينه.
- يجب وضع السكر في اللبن ويتم التقليب حتى يذوب السكر.
- وفي النهاية يجب وضع الفانيليا، ونستمر في التقليب.
- يجب إحضار أكواب متساويه الحجم.
- يجب سكب الخليط في هذه الأكواب.
- يتم وضع عصا خشب في وسط الأكواب.
- يجب وضع الأكواب في الفريزر.
- يتم تركه في الفريزر لمدة لا تقل عن 48 ساعة.
يمكنك إضافة قطع المانجو على الآيس كريم.
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