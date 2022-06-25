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المهلبية بالشعرية، على الرغم من السعرات الحرارية العالية التي يحتويها طبق المهلبية بالشعرية، إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى قطاع كبير من الجمهور، وتعد الخطوات الخاصة بإعداد صينية المهلبية بالشعرية كثيرة نسبياً، إلا أننا سنقدمها لك بطريقة مبسطة وسهلة، تمكنك من إعدادها في أقل وقت مع شرح بعض الحيل البسيطة التي عليك إتباعها من أجل التمتع بطعمها الأصلي كالتي تقدم في أكبر محلات الحلويات. طريقة عمل المهلبية بالشعرية المكونات كوب من الشعرية.

نصف ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة (حسب الرغبة).

ملعقتين من زيت الذرة. مكونات المهلبية 2 كيلو من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

كوب من السكر.

ملعقة من ماء الورد.

كوب من جوز الهند.

نصف ملعقة من المستكة. طريقة تحضير المهلبية بالشعرية قومي بقلي الشعرية في إناء معدني على النار على درجة حرارة متوسطة، وتقليبها على الجانب الآخر بعد أن يحمر وجهها.

أضيفي القرفة والهيل المطحون إلى الشعرية، وقلبيهم جيداً حتى تمتزج تماماً مع الشعرية.

انقلي الشعرية إلى صينية أخرى كبيرة الحجم.

ابدئي بتحضير المهلبية من خلال سكب الحليب في إناء على نار هادئة، ثم أضيفي النشا، وقلبيها جيداً في الحليب وهو بارد، حتى تذوب النشا تماماً.

أضيفي السكر إلى الحليب، ثم جوز الهند، مع التقليب المستمر على النار، حتى لا تتكون تكتلات بالخليط.

قومي بإضافة ماء الورد والمستكة المطحونة إلى الخليط، وقلبيهما حتى يذوبا تماماً.

قومي بسكب المهلبية وهي ساخنة إلى الشعرية في الصينية.

انتظري حتى تبرد المهلبية وبذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة أخري لعمل المهلبية بالشعرية نصف كوب من الشعرية الباكستانية.

ملعقة كبيرة من أي نوع زيت نباتي. مكونات المهلبية 4 أكواب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

كوب من القشطة. طريقة التحضير قومي بتحميص الشعرية من خلال تحميرها في طاسة على النار في مقدار الزيت.

في وعاء آخر على النار، اسكبي الحليب مع النشا، قومي بتقليبهما حتى تذوب النشا تماماً.

أضيفي السكر إلى الخليط، واتركي الخليط حتى يصل لدرجة الغليان. عمر شويل - جدة لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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