نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغطاء زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة في المقال التالي
تعتبر لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع المحافظات، حيث يطلق عليها البعض العوامة، لأنها تكون دائرية الشكل وتعوم في الزيت والشربات، كما إنها من الحلويات الخفيفة التى يفضل الكثير تناولها ويمكن تقديمها في جميع المناسبات لأنها سريعة التحضير وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو وقت عند التحضير، كما أن الأطفال يقبلون عليها عند قيام الأمهات بإعدادها، ولكن هناك الكثير من الأمهات اللاتي يواجهن مشكلة كبيرة عند تحضيرها، حيث تصبح طرية وغير مقرمشة ولا تكون ذهبية اللون مثل المحلات، لذلك يبحثن عن طريقة تحضيرها مثل المحلات، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات.
طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة
عند شراء لقمة القاضي من المحلات نلاحظ أنها ذهبية اللون ومقرمشة وخفيفة، وذات طعم ورائحة مميزان، لذا نجد الكثير يقبلون على شرائها، وتبحث الأمهات عن سر تحضيرها مثل المحلات حتى تصبح نفس ذات الطعم واللون، فهى تحتاج إلى بعض التكات التى تساعد على جعلها مميزة مثل المحلات، وتتمثل مكونات لقمة القاضي في الآتي.
المكونات
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- كيس خميرة فورية.
- رشة ملح.
- كيس فانيليا.
- زيت للقلي.
- ملعقة من النشا.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- شربات.
طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة
يمكن لجميع الأمهات تحضير أشهى لقمة القاضي في المنزل وخلال دقائق من خلال توفير المكونات السابقة وإتباع خطوات التسوية التالية حتى تصبح بنفس طعم ولون لقمة القاضي المتاحة في المحلات، ولا تحتاج الأمهات إلى شرائها لتقوم بالتوفير، كما إنها تكون بمكونات نظيفة ومضمونة، وتتمثل خطوات التسوية والتحضير في الآتي.
- نضع الماء الساخن والخميرة والسكر في كوب ونقلب جميع المكونات وتترك على جنب لمدة عشر دقائق حتى تخمر الخميرة.
- بعدها نضع النشا والدقيق والفانيليا والملح في بولة ونقلب جميع المكونات.
- نضيف خليط الخميرة إلى المكونات الجافة ونقلب جميع المكونات حتى تصبح ذات قوام خفيف.
- نترك العجين لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
- بعدها يتم وضع طاسة بها زيت غزير على النار.
نبلل إحدى الأصابع بالماء وكذلك ملعقة صغيرة ونبدأ في تقطيع العجين بالملعقة ونضعه في الزيت بعد أن يسخن.
- نستمر في تقطيع العجين بنفس الطريقة ونضعه في الزيت.
- نترك لقمة القاضي في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي فاتح ونخرجها على أوراق بيضاء.
- لابد من ترك الزلابيا حتى تبرد وبعدها توضع في الزيت مرة أخرى حتى يتم تحميرها.
- بعد خروجها من الزيت يتم وضعها في الشربات البارد وإخراجها في طبق التقديم.
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