قنبلة التفتيح.. ماسك لبان الذكر والفازلين السحري لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فى دقائق

ماسك لبان الذكر والفازلين لتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد ، لبان الذكر له نتائج فعالة على البشرة، لأن يتخلل داخل المسام ويعمل على تفتيحها، ومعظم النساء تريد أن تصل إلى درجة لون بشرة فاتح وجذاب، ولكن للأسف الشديد تؤثر الشمس على البشرة بشكل كبير وتؤدي إلى ظهور مشاكل كبيرة في البشرة، بالإضافة إلى الاسمرار، علاوة على ذلك مشكلة التجاعيد التي تظهر الآن في سن مبكر، تضايق جميع النساء في هذه الفترة، ولكن مع استخدام كريم لبان الذكر والفازلين سوف تتخلصي من كل هذه المشاكل، بالإضافة إلى أنه سيجعل بشرتك صافية وخالية من مشاكل، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين في تفتيح لون البشرة

لابد من وجود كريم متوفر دائما معكِ في أي وقت وفي كل مكان، ولا يوجد أهم من الوجه والبشرة لكي نهتم بهم، لأنه هو أساس جمال المرأة وأنوثتها، ونحن دائما نفضل أن تكون معظم مكونات طبيعية مائة في مائة، لأننا قبل اطلعكم على هذا الكريم بصفة خاصة أو أي وصفة أخرى بصفة عامة، نقوم بتجربتها على أنفسنا حتى نتأكد من عدم وجود أي ضرر على البشرة منه، لأننا دائما نعمل على خدمتك وتقديم كل ما يخص جمال المرأة، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذا الكريم السحري والرهيب في تفتيح البشرة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من لبان الذكر المنقوع قبل البدء في تحضير وصفة 48 ساعة على الأقل.

ملعقتين من الفازلين الطبيعي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف من جوز الهند.

عصير نصف ليمونة متوسطة الحجم.

طريقة تحضير واستخدام كريم لبان الذكر والفازلين

لا يوجد أفضل من الكريمات الطبيعية التي تغذي البشرة من الجذور، يجب عليكم إحضار المكونات قبل البدء في التحضير:

يجب وضع جميع المكونات السابقة على منقوع لبان الذكر.

يتم وضعهم على النار ويتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح القوام كريمي.

يترك الكريم حتى يبرد.

يترك الكريم حتى يبرد. يتم وضعه في علبة زجاج.

يتم استخدام هذا الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء على بشرة نظيفة.

قد ذكرت في المقال إنه يمكن أن تقومي بتفتيح البشرة في ثواني معدودة باستعمال بعض الكريمات الموجودة في منزلك فخلال خلط بعض المكونات البسيطة المذكورة في المقال يمكن أن تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال باستعمال خلطة مثل لبان الذكر في المنزل أو إضافة الفازلين الي الخلطة تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال ب