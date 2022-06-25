طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في البيت أحلي من المطاعم

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالمنزل وهي من الطرق التي تبحث عنها السيدات يرغبون في اجادة تحضير الحواوشي، دون الحاجة إلى شراء منتجات جاهزة من المطاعم،ونوضح أفضل الطرق السهلة لتحضير طريقة عمل حواوشي في المنزل، حيث يحبها العديد من افراد الاسرة الكبير والصغير، وحواوشي تعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن تجهيزها في المنزل، وسنخبرك كيف تصنع حواوشي في المنزل بطريقة مكتوبة وبسيطة.

مقادير الحواوشي الاسكندراني

كوب واحد من الماء الدافئ.

نصف كيلو من البصل المفروم ويكون ناعماً

1 ملعقة تكون كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من البن البودر

فلفل ويكون حار او بارد مقطع حسب الرغبة .

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو بهارات الحواوشي.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق

كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث حبات متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر

ملح وفلفل اسود.

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني

في وعاء ضعي الخميرة والسكر ونصف كوب ماء، وضعيها في مكان دافئ ومظلم لمدة 15دقيقة، ثم ضعي الدقيق والحليب والزيت في وعاء آخر واعجني الطحين. نضيف الخميرة ونعجن ثم نضيف الماء تدريجيًا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نحضر وعاء كبير، ثم نضع اللحم ، البص ، الفلفل الأخضر والحار الملح ، الفلفل الأسود، ونضع ايضا البهارات ونعجن. غطي الوعاء ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة. سخني الفرن على حرارة 180 درجة، نقسم العجينة واللحم إلى كرات، ونفرد الكرة الأولى، ثم افردي الكرة الثانية من العجين ، ثم ضعيها فوق اللحم ، مع إغلاق طرفي العجين بالشوكة أو الضفيرة. كرري هذه الخطوات مع باقي العجينة واللحم. دهن الوجه بالزبدة ثم ضعه على صينية مدهونة بالزيت 25 – 30

أسرار لعمل الحواوشي

يختلف مذاق لحم الحواوشي عن طعم اللحم المفروم في مكرونة البشاميل على سبيل المثال، والسر هنا يكمن في نوع اللحم المفروم، ومن الأفضل اختيار لحم الدهنة على الرقبة نسبة دهون مطلوبة وهو طرية جدا بعد الفرم، ويضاف إليها الضأن، بمعدل لحم إلى الدهنة لكل 1 كيلو من حواوشي لحم بقري 1 كوب بصل مفروم ناعما جدا، ويكمن سر النجاح في جودة العجينة التي يجب أن تكون طرية وليست شديدة الصلابة من الأفضل أن تعجنها باليد على أن تعجنها بالخلاط ، لأن الطريقة الأولى تعطي قوامًا وطعمًا أفضل. أثناء العجن عليك العمل بشكل مستمر دون انقطاع ، حتى تشعر بعد فترة أن يدك تصبح ساخنة بسبب هذه العملية وتبدو العجينة صغيرة! في حالة عجنها بالخلاط ، بعد كل جولة في وعاء أو دلو يضاف ماء إضافي لتعويض تبخر (العجين). أيضًا ، قد يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق إذا كنت تستخدم الخلاط!