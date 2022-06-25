بدلاً من شرائه.. حضري آيس كريم بالموز والزبادي في البيت طبيعي 100%

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طريقة عمل آيس كريم الموز، يميل معظم الأشخاص إلى تناول الآيس كريم بكثرة فى فصل الصيف للتخلص من الإحساس بالرطوبة العالية التي نعانى منها مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أنه يعد من المرطبات على الجسم ويمنح الشعور بالسعادة وتحسين المزاج، ونجد أن هناك تزاحم كبير على محال الآيس كريم لشرائه والاستمتاع به بأطعمته المختلفة التي تتنوع باختلاف أنواع الفاكهة المضافة إليه، ومن أنواع الأيس كريم المفضلة إلى البعض هو الأيس كريم بالموز بطعمه الرائع المميز كما أنه يعد من الفاكهة المفيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن الهامة بالجسم التي يمكن تحضيره للأطفال للاستفادة منه، فتعرفي على طريقة إعداد أيس كريم الموز فى المنزل.
طريقة عمل أيس كريم الموز فى المنزل
يمكنك إعداد أيس كريم بالموز مثالي ومتكامل العناصر الغذائية فى المنزل وتقديمه إلى أطفالك لحصولهم على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى الموز على نسب عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم الهامين لصحة الجسم، إلى جانب تكوينه من العناصر الغنية الأخرى مثل الحليب والزبادي والعسل لتصبح وجبة غنية خاصة للأطفال الذين لا يرغبون فى تناول الموز الطازج، ويمكنك تحضيره عن طريق الخطوات التالية:
المكونات:
- نصف كيلو من الموز المجمد.
- 3 ملاعق كبيرة عسل.
- نصف كوب حليب بارد.
- علبة زبادي.
- 6 ملعقة كبيرة كريم شانتيه.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- لون أحمر جل.
طريقة التحضير:
- يفضل تجميد الموز عند شرائه لمدة ليلة كاملة للحفاظ عليه حتى لا يتغير لونه.
- يتم تقشير الموز وتقطيعه إلى حلقات متوسطة الحجم حتى يسهل فرمه.
- يتم وضع قطع الموز فى وعاء الكبة الكهربائية ثم يتم إضافة جميع المكونات الأخرى عليه، ويفضل أن تكون جميع المكونات مثلجة للحصول على نتائج أفضل.
- يتم خلط المكونات حتى نحصل على خليط كريمي مناسب القوام.
- يتم وضع خليط الآيس كريم فى علب الثلاجة والاحتفاظ به بداخل الفريزر حتى يتم تجميده ويصبح صالح للاستخدام.
- يتم وضع الأيس كريم فى أطباق التقديم للاستمتاع به.
- يتم وضع القليل من صوص الشيكولاتة على وجه الأيس كريم من أجل التزيين أو بدونه” حسب رغبتك”.
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