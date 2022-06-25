أقوى كريم مزيل عرق طبيعي منزلي للقضاء على رائحة العرق نهائي في دقايق

من أهم الأشياء التي يجب على الجميع تقديرها هو الحفاظ على النظافة الشخصية، ومع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتم البحث عن العديد من الطرق للتخلص من رائحة البول الكريهة التي تؤدي إلى الإحراج وعدم الثقة بالنفس، الثقة بالنفس أمام الآخرين خاصة عند تغطية الملابس بعلامات خياطة وانتشارها رائحة العرق النفاذة التي تسبب القلق والازعاج، وقد تسبب بعض منتجات مزيل العرق التجميلية بعض الحساسية لدى غالبية الناس نتيجة لذلك، عند مغادرة المنزل في الصيف وقضاء الكثير من الوقت في الشمس يعاني بعض الأشخاص من التعرق ورائحة كريهة من الجسم طوال اليوم نظرًا لأن هذا يؤثر على رائحة الجسم وشكل الملابس، ويعرضها للبقع الصفراء فمن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتعطير الجسم والتخلص من رائحة الجسم، سنصنع مزيل العرق منزلي الصنع بمكونات طبيعية، نوصي بإحدى الخلطات السريعة والآمنة والطبيعية للتخلص بشكل دائم من رائحة الجسم،

أقوى كريم مزيل عرق طبيعي

مزيل عرق بالشبة

المكونات

شبة

بودرة تلك أو مسك

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الشبة إلى قطع صغيرة ونضعها في الكابة المنزلية ونضرب الشابة حتي الحصول على بودرة ناعمة بعد ذلك نضع كمية مناسبة من المسك أوبودرة التلك على المكونات الشبة ونقلب المكونات حتي تمتزج مع بعضهم نضع المكونات في علبة محكمة الغلق في الثلاجة حتي تمتزج وتصبح قوام كريمي للاستخدام وقت الحاجه لإزالة رائحة العرق المحرجه

كريم مزيل رائحة العرق بالنشا والماء الورد

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الشبة المطحونة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من بودرة التلك

ملعقة كبيرة من كريم مرطب

ملعقة صغيرة من الماء الورد

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتحضير وعاء ونضع المكونات النشا والشبة وبودرة التلك وكريم المرطب وماء الورد مع بعضهم ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضهم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتي يصبح القوام كريمي متجانس وكذلك يصبح كريم مزيل العرق جاهزا للاستخدام، ويتمكن الاحتفاص فيه بالعلبة محكمة الغلق في الثلاجة للحفاظ عليه من حين للاستخدام بعد الاستحمام مباشرة

فوائد مزيل العرق الطبيعي

إزالة الروائح الكريهة من الجسم. مزيل العراق يفضل طوال اليوم رائحة ذكية. كما أنه يقضي على البكتيريا التي تتراكم تحت الجهاز. يقلل من إفراز الجسم للسموم التي هي مصدر الروائح الكريهة. تبيض المناطق الغامقة

خل التفاح

خل التفاح هو أحد أفضل البدائل الطبيعية لمزيلات العرق وهو علاج خارق للتخلص من روائح الإبط. لأنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم امسحي الإبطين بالقطن لتقليل حموضة الجلد والتخلص من رائحة الإبط بعد إضافة بعض خل التفاح إلى وعاء خلط صغير وربط قطعة من القطن بها، بالتناوب يمكنك تحضير محلول خل التفاح في زجاجة الخلاط وتخفيفه بالماء ثم استخدام المزيج لشطف أذنيك أثناء الاستحمام.