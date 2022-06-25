حل سحري للتخلص من الشيب نهائيا وتقوية ولمعان الشعر

حل سحري للتخلص من الشيب نهائيا كما أن ها الحل يعمل علي تقوية ولمعان الشعر، يمكن لجميع النساء التي تعاني من ظهور الشعر الأبيض تقول وداعا للشيب نهائيا، فهناك العديد من الأسباب التي تكون سبب في ظهور علامات الشيب، فإن أغلب النساء يحبون التمتع برونق جمالي وأن تبدو صغيرة بالسن، لذلك وجدنا أغلب فئات النساء تبحث دائما عن طرق التخلص من جميع علامات التقدم بالعمر، فإن أهم علامات التقدم بالعمر التي تظهر هي الشيب، فوجدنا الجميع يتساءل عن طرق علاج الشيب بدون اللجوء لعمل صبغة للشعر، للك سوف نقدم عبر موقع ثقفني الإلكتروني حل سحري للتخلص من الشيب، مع تقوية ولمعان الشعر وأيضا علاج تساقط الشعر.

حل سحري للتخلص من الشيب

هناك وصفة طبيعية مفيدة وآمنة للشعر تخلص السيدات من جميع الشعر الأبيض، كما يوجد أيضا مكون طبيعي ممكن أن يستخدم في عمل بروتين للشعر، فيعتبر هذا مكون سحري طبيعي بروتين للشعر، فإن مقادير وصفة التخلص من الشعر الأبيض تكون كالتالي:

نحضر كمية من أوراق المريمية مقدارها ملعقتين كبيرتين.

إحضار عدد واحد كوب من الماء المفلتر مقسوم لنصفين.

نجهز ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر المستخدم في الشرب.

أعداد أربع ملاعق من الحنة الطبيعية للشعر، ممكن أن تتغير الكمية حسب طول الشعر.

نشتري كمية من مادة القرنفل المسمار، ثم نقوم بطحنها جيدا في مطحنة التوابل، ثم نأخذ كمية منها مقدارها ملعقة واحدة كبيرة.

إحضار بونيه استحمام أو كيس بلاستيك.

طريقة تحضير الوصفة السحرية للشعر

القيام بإحضار وعاء ونضع فيه كمية المريمية ثم نسكب عليها نصف كوب الماء.

نقوم بوضع الوعاء علي النار ونتركه حتي يغلي جيدا وتقل كمية الماء إلي النصف.

نحضر وعاء أخر نسكب فيه كمية الشاي مع إضافة نصف كوب الماء، ونتركه يغلي علي النار حتي تقل كمية الماء في الوعاء للنصف.

تجهيز وعاء فارغ نظيف للقيام بتصفية كلا من ماء المريمية المغلي وماء الشاي المغلي علي بعضهم.

نحضر وعاء لعجن الوصفة السحرية، حيث نضيف كمية الحنة معها كمية القرنفل ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة خليط الماء تدريجيا مع التقليب حتي يصبح قوام الخلطة لسي متماسك ولا لين.

نترك الخلطة لمدة 24 ساعة تتخمر، ثم نضعها علي الشعر من الجذور مع تخطيتها بالبونية لمدة ساعتين.

ثم يشطف جيدا بالشامبو وتتكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع ولابد من تكرارها للحصول علي نتيجة القضاء علي الشعر الأبيض.

يجب أن نقوم بالتأكد من غسل الشعر جيد من الزيوت الموجودة به قبل القيام باستخدام تلك الوصفة، كما يمكن للمواطنين بعمل حمام زيت للشعر باستخدام زيت المريمية أو زيت السالمية.