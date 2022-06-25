نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مكونين فقط أفضل وصفة لتبييض الوجه من اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل وصفة لتبييض الوجه حيث إن الحصول على بشرة صافية وبيضاء وخالية من المشاكل هو حلم كل امرأة، ويمكنك تحقيق ذلك بشكل طبيعي من خلال الاعتماد على العناصر الطبيعية وفوائدها بدلاً من الكريمات الكيميائية ومنتجات العناية بالبشرة التي قد تضر بشرتك. بشرتهم أكثر من مفيدة لهم إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة بيضاء ونقية ولامعة ، فلدينا أفضل وصفة لتبييض الوجه على الفور.

افضل وصفة لتبييض الوجه من الكربوناتو لتبييض الوجه

يمكن عمل افضل وصفة لتبييض الوجه والتي تعتمد في تركيبها علي بيكربونات الصودا ولها فوائد عظيمة على البشرة معروفة جيداً، وذلك لأنها تنظف البشرة، وتزيل قشرة الجلد، وتنظف المسام، يمكنك عمل واحدة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة من صودا الخبز أو الكربوناتو. نصف ملعقة من عصير الليمون يمكنك استبداله بالماء.

طريقة تحضير وصفة الكربوناتو لتبييض البشرة

اخلطي بيكربونات الصودا مع القليل من عصير الليمون أو الماء، ثم ضعيها على بشرتك ودلكيها برفق.

اتركيه لمدة لا تقل عن خمس دقائق ، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

يمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع وتلاحظ تحسنًا ملحوظًا في بشرتك.

ملاحظة مهمة: إذا كانت بشرتك حساسة فعليك تجنب استخدام هذا الخليط لتجنب إتلافها، ويجب عليك زيارة طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف.

وصفة زيت البرتقال لتبييض البشرة

يتمتع زيت البرتقال بفوائد عديدة لأنه ينتج كمية كبيرة من الكولاجين الذي يحمي البشرة بينما يمنحها أيضًا نضارة وإشراقًا نتيجة لذلك، يعتبر الأفضل. أعد تطبيق هذا لتبييض الوجه لأول مرة يمكنك تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة زيت برتقال.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معًا، ثم ضعيها برفق على وجهك ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة الرقبة.

دلكي بلطف من اليسار إلى اليمين لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

كرر هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع وستحصل على بشرة مشرقة وجذابة في أسرع وقت ممكن.

قناع الزبادي لتفتيح لون البشرة

يشتهر الزبادي بقدرته الرائعة على توحيد لون البشرة ، مما يمنحها النضارة واللمعان والجمال ، وبالتالي فهو الأهم. وصفة لتبييض البشرة لأول مرة. يمكنك تحضيره في بضع خطوات بسيطة ، كما هو موضح أدناه:

مكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

اخلطي الزبادي مع عصير الليمون وضعيه بالتساوي على بشرتك.

اتركه ليجف تمامًا قبل إزالته وشطف وجهك بالماء.

يمكنك عمل هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

ملاحظة مهمة: إذا كانت بشرتك جافة ، يمكنك استبدال عصير الليمون في الوصفة بملعقة من العسل للمساعدة في ترطيب البشرة وتنقيتها دون تهييجها.