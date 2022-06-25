نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين وأنواعها وانسي التجاعيد والخطوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين ، رؤية التجاعيد والخطوط تحت العين أو في منطقة محيط العين من الأمور المزعجة التي تجعل المرأة تشعر بالحرج من ظهورها، لأنها سببًا من الأسباب التي تظهرها أكبر من عمرها، وإذا كان الأمر لا يمكن القضاء عليه بمنتجات التجميل، تلجأ المرأة لاختيار حقن الفيلر تحت العين التي تساعدها في الحصول على الإطلالة التي تتمناها، ولأن أغلب النساء أصبحت تختصر الطريق وتختارها دون تجربة أي طرق أخرى، قررت اليوم أن أسرد عليك سيدتي تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين، والذي سيتضح لكِ كل شيء عنها بالتفصيل، حتى تستطيعين اتخاذ القرار المناسب لكِ.

تجربتي مع حقن الفيلر تحت العين

كنت أنزعج كثيرًا من ظهور المشاكل حول عيني في كل مرة أنظر فيها للمرآة، فقد كنت أشعر أني أكبر سنًا، وأني متعبة دومًا، وبالطبع كنت ألجأ لاستخدام مواد التجميل لتغطية تلك العلامات، التي زادت من تفاقم المشكلة.

ولكن تلك المشاكل اختفت بمجرد ذهابي للطبيب، الذي ساعدني في القيام بحقن المنطقة بالفيلر، لمسات صغيرة أضاءت المنطقة، وجعلتها أكثر حيوية، وشبابًا، واستعادت حيويتها مرة أخرى.

المشاكل التي تعالجها حقن الفيلر تحت العين

قبل اتخاذ قرار الحقن عليكِ سيدتي بزيارة الطبيب، ومتابعته ومعرفة ما إن كانت ستأتي بنتائج فعالة أم لا، لذا سأعرض عليكِ المشاكل التي تعالجها حقن الفيلر تحت العين مثل:-

تعالج الحقن مشكلة تدلي الجفون.

الهالات السوداء التي تظهر بسبب الإفراط في استخدام مواد التجميل.

علاج أكياس تحت العين والكدمات التي تظهر بسبب النوم الغير منتظم، والتعب، وعدم إتباع نظام غذائي صحي.

تعالج بشكل نهائي الأكياس تحت العين.

أنواع حقن الفيلر تحت العين

قبل أن نتعرف على كيف تتم عملية الحقن، يجب معرفة أنه يتوفر نوعين من الفيلر الخاص بالعين:-

النوع الأول

نتائجه دائمة، أي أن بعد تطبيقه لن تحتاج المرأة لاستخدام منتجات التجميل لتغطية الشوائب والتجاعيد مرة أخرى.

النوع الثاني

نتائجه مؤقتة، تدوم لفترة تتراوح من 6 أشهر وحتى عامين بحسب الحالة.

وينصح الأطباء باختيار النوع الأول، والانتظار حتى انتهاء مفعول الحقن، ثم أخذ القرار باستعادة عملية الحقن مرة أخرى.

كيف تتم عملية حقن الفيلر تحت العين؟

للعلم هذا الأمر لا يقتصر فقط على النساء، حيث أن الرجال أيضًا الذين يعانون من نفس المشكلة، يمكنهم إجراء عملية حقن الفيلر بشكل آمن ويحصلون منه أيضًا على نتائج رائعة:-