أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة 3 درجات خلال أسبوع واحد من الاستخدام

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، تنزعج الكثير من الفتيات عند وجود بعض المناطق الداكنة أو التصبغات فى الوجه أو الرقبة نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس، وتبحث دائما مستحضرات التجميل الخاصة بتفتيح البشرة والعناية بها، إلا أنه يمكنك تحضير أفضل الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح البشرة فى المنزل من مكونات آمنة تماما ومتوفرة فى مطبخك لا تكلفك شيئا، وفى نفس الوقت سوف تحصلي على نتائج فعالة وسريعة فى غضون أيام قليلة تمنحك بياض ناصع وملفت يجعلك متوهجة بين صديقاتك، فتابعي معنا الوصفات الطبيعية التالية التي تساعد على تفتيح البشرة حتى 7 درجات.

خلطات تبييض البشرة طبيعيا

وصفة الترمس والحليب: هذه الوصفة تساعدك على منح التفتيح والترطيب الهائل للبشرة لأنها تعمل على إزالة الجلد الميت منها، ويمكن استخدامها عن طريق الآتي:

قومى بخلط مقادير متساوية من الدقيق الأبيض والترمس المطحون، ثم أضفي عليه كمية قليلة من اللبن بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط متماسك مثل العجينة.

ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك الخفيف لعدة دقائق ثم تركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف ويتم غسله بالماء البارد.

وصفة العسل والليمون

يعرف العسل والليمون بأن لهما خصائص مطهرة للبشرة وتساعد على تهدئة الجلد وتقليل الالتهابات به، كما يعمل بشكل كبير على تفتيح الجلد والتخلص من الخلايا الميتة، ويمكن تطبيق الوصفة من خلال الآتي:

يتم وضع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض فى وعاء ثم يضاف إليه قطرات من عصير الليمون، ويتم مزج الخليط جيدا حتى يندمج معا.

يتم وضع الماسك على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق ثم يتم شطفه بالماء البارد.

وصفة الكركم والعسل

تعد هذه من أفضل الوصفات لتفتيح البشرة التي تمنحها مظهرا مشرقا ونضر بشكل ملحوظ، ويتم تطبيق هذه الوصفة عن طريق الآتي: