حضري لانشون الفراخ الصحي في المنزل بمكونات بسيطة وطعم لذيذ

لانشون الفراخ ، هو نوع من اللحوم المحفوظة يعبأ في هيئة أسطوانات طويلة، يقطع إلي شرائح رفيعة عند الاستهلاك ويقدم بارداً، يستخدم في السندويتشات مع الجبن كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة، يعشقه الأطفال كثيراً ويقبلون علي تناوله، وهو نوع من أنواع الوجبات الخفيفة والتي تصنع من هرس اللحم أو الدجاج مه بعض الإضافات مثل البهارات والدهون وغيرها، من الأكلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، يعد من الأطعمة السريعة التي يرغب الجميع في تناولها أيضاً، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل.

مكونات عمل لانشون الفراخ

هيا بنا نتعرف علي مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المفروم.

6 حبات من البيض.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة بصل بودرة.

معلقة كبيرة ثوم بودرة.

3 مكعبات مرقة دجاج.

معلقة كبيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة حبهان بودرة.

ملح وفلفل أسود حصي.

8 قطع جبنة مثلثات.

زيتون حلقات.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير لانشون الفراخ الصحي في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

يتم ضرب صدور الدجاج المفروم مع البقسماط، والدقيق والزيت والبيض والجبنة والتوابل والملح، جيداً حتي تمتزج المكونات. ثم يتم وضع الخليط في قالب اسطواني مدهون بالزيت، يمكن يحشي الفلفل الأسود الحبوب والزيتون في الخليط. بعد ذلك يلف الخليط بورق النايلون ويوضع في الماء المغلي حتي ينضج. ثم يخرج ويترك ليبرد في الثلاجة حتي يصبح جاهز للأكل. بعد ذلك ثم يقطع إلي شرائح ويقدم بجانب الجبنة، في الصباح علي الإفطار بألف صحة وعافية.

فوائد اللحوم البيضاء للجسم

من هنا سوف نتعرف علي فوائدها المهمة للجسم وهي كما يلي:-