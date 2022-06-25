تتبيلة السمك المقلي الحارة ….. هتعملي أحلى سمك مقلي بأقوى تتبيلة خطيرة

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طريقة تتبيلة السمك المقلي الحارة يعشق كثير من الأشخاص السمك بجميع أنواعه حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة وخاصة أوميجا 3 ويتم تجهيز السمك بطرق مختلفة ومتنوعة حيث يفضل كثير من الأشخاص تناول السمك مشوي أو مسلوق أو مقلي، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل سمك مقلي بالتتبيلة الحارة المميزة التي يعشقها كثير من الأشخاص ولن تحتاج كثيرا من الوقت أو المكونات. تتبيلة السمك المقلي الحارة المكونات ملعقتين كمون ناعم

ملعقتين ملح صغيرة

ملعقتين صلصة الصويا

ثلاث أكواب زيت زيتون

السمك

ملعقة اوريغانو

ملعقتين فلفل أحمر حار طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي الحارة في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء ونضع فيه السمك المفضل ثم نقوم بوضع زيت الزيتون وصلصة الصويا. بعد ذلك نبدأ بإضافة الأوريغانو والفلفل الأسود والملح ونقوم بإضافة الفلفل الأحمر الحار والكمون. بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة. ثم يترك السمك في هذه التتبيلة لمدة خمس ساعات على الأقل ويفضل وضعه لمدة ليلة كاملة. ثم يتم قلي السمك في الزيت وتناوله بجانب الأرز والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء. طريقة عمل أصابع السمك المقلية يمكنك تجهيز أصابع السمك المقلية بمكوناته خطوات سهلة للغاية بجانب أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ. المكونات ملعقتين زيت دوار الشمس

ثلاث ملاعق من الدقيق

أربع شرائح من السمك سواء سمك فيليه أو سمك موسى

حبه بيض واحدة 45 جرام

رقائق الأرز.

ربع ملعقة ملح وفلفل أسود

ملعقتين من السمسم طريقة عمل السمك المقلي في الخطوة الأولى يتم تقطيع السمك على هيئة أصابع ويترك جانبا للاستخدام. في الخطوة التالية نقوم بوضع رقائق الأرز في وعاء مناسب ويتم طحنه حتى يصبح ناعم جداً ثم يتم أضافت السمسم ويتم خفق البيض في وعاء. يتم إضافة الدقيق في وعاء آخر ويضاف عليه الملح والفلفل الأسود يتم وضع أصابع السمك في خليط السمسم ورقائق الأرز ثم يتم وضعه في البيض والدقيق ويتم وضعه مرة أخرى في السمسم ورقائق الأرز ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية الموجودة أمامك. يتم تجهيز مقلاة ونضع فيها زيت غزير وبعد أن يسخن نقوم بإضافة أصابع السمك ويتم تقليبها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ثم يتم إخراجها من الزيت وضعها على مناشف المطبخ لامتصاص الزيت الزائد. عمر شويل - جدة تتبيلة السمك المقلي الحارة ..... هتعملي أحلى سمك مقلي بأقوى تتبيلة خطيرة - ثقفني

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