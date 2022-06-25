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تعتبر الكبيبة الشامية من الأطباق المميزة التى تقدم في كبرى المطاعم كنوع من المقبلات فاتحة الشهية، وهى أكلة شرقية عربية تشتهر بيها سوريا ولبنان والأردن و العراق، وهى تختلف بعض الشئ من بلد لأخر من حيث الشكل والطعم فلكل شيخٍ طريقة كما يقولون، وهى مقبلات تحضر عموماً من البرغل واللحم الطازج ويتم حشوها باللحم أيضاً، ولها عشاق كثيرون حول العالم كله لجمال طعمها ورائحتها التي تعمل على فتح نفس من يتناولها، وفيما يلي طريقة عمل الكبيبة الشامية في البيت بحرفية المطاعم فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. مكونات الكبيبة الشامية كيلو جرام من االحمة المفرومة حمراء وخالية من الدهون. كيلو ونصف الكيلو من البرغل الناعم منقوع لمدة نصف ساعة. نصف كيلو جىام من البصل. نصف كوب بقدونس مفروم. نصف ملعقة صغيرة سكر. رشة قرفة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود ناعم. رشة زعتر مفروم. رشة حبهان بودرة. رشة بهارات مشكلة. طريقة تحضير الكبيبة فى الكبة يوضع البصل ويفرم ليصبح قطع صغيرة ناعمة ثم يوضع فى مقلاة على النار بها ملعقة سمنة ساخن مع ترك ملعقتين بصل جانباً. يشوح البصل وعندما يغير لونة يضاف نصف كمية اللحمة مع السكر والملح والفلفل والقرفة وحبهان بودرة وزعتر وبهارات وتقلب كل المكونات معاً. وعندما تبدأ اللحم فى النضج ويتغير لونها ويختفي الماء بها يرفع من على النار ويضاف البقدونس ويقلب مع اللحم يضاف البرغل المنقوع بعض تصفيته من الماء يضاف إلى البصل المتروك فى الكبة. يضاف إليه اللحم باقي اللحم المتروك ويفرم الخليط مع بعضه فى الكبة ويضاف ربع كوب من الماء. يتم تشكيل الكبيبة وأخذ قطعة من العجين بحجم الليمونة وصنع تجويف بها بالأصبع الكبير المبلل بالماء حتى تشكل حفرة داخل الكبيبة بحيث يكون جدارها رقيق. يتم حشو الكبيبه بالخلطة ويتم غلق الكبيبه وتشكيل حرف مدبب لها، ترص الكبيبه على طبق ويترك فى التلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل القلي. وبعد ساعة نقوم بقلي الكبيبه فى زيت غزير حتى يصبح لونه ذهبي وتقدم بألف هناء وشفاء. عمر شويل - جدة الكبيبة الشامية المقرمشة بالطريقة الأصلية أفضل وجبة لأسرتك في المصايف - ثقفني

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