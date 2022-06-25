طريقة عمل كوكيز الشوفان بحبيبات الشوكولاته بطريقة سهلة وطعم لذيذ

طريقة عمل كوكيز الشوفان بحبيبات الشوكولاته، تعد هذه الوصفة واحدة من أشهي وألذ الوصفات التي يحبها الكبار ويعشقها الصغار ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت فعندما تجربيها وتحصلين على نتيجة تبهرين بها عائلتك وأطفالك ستصبح وقتها وصفتك المفضلة ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كوكيز الشوفان مع حبيبات الشوكولاته اللذيذة.

طريقة عمل كوكيز الشوفان بحبيبات الشوكولاته

أولاً: المكونات

نصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الشوفان.

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة.

نصف كوب من حبيبات الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ثانياً: طريقة التحضير

في إناء واسع يتم وضع الزبدة والسكر والبيض والفانيليا وتخفق المكونات مع بعضها جيداً. يتم تقليب المكونات الجافة مع بعضها الشوفان والدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ثم نضيفهم بالتدريج على المزيج السابق ونخفق كل المكونات مع بعضها ثم نضيف حبيبات الشوكولاته ونقلب كل المكونات. نحضر صينية الفرن ونضع بها ورق زبدة ثم نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات دائرية صغيرة ونضعها داخل الصينية حتي تنتهي كل الكمية. قومي بتسخين الفرن قبل إدخال الصينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتفاح

المكونات

كوب إلا ربع من الدقيق. كوب واحد من الشوفان. كوب من الزبيب. نصف كوب من السكر البني. نصف كوب من الزبدة. تفاحة مقشرة و مقطعة. بياض بيضة. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشه من القرفة. رشه من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بسلق التفاح حتي يصبح طري ثم نقوم بهرس التفاح جيداً ونتركه جانباً بعد ذلك نقوم بخفق الزبدة والسكر وبياض البيض مع بعضهم ونقلب جميع المكونات الجافة مع بعضهم ثم نضعها على الزبدة والسكر ونقلب كل المكونات مع بعضها ثم نضيف إليهم التفاح المهروس ونقلبه مع باقي المكونات ثم نحضر صينية الفرن ونقوم بتشكيل عجين الكوكيز ونضعه بداخلها ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وستون درجة وندخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة.