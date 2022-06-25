لو عندك فازلين وبتعاني من الشيب المبكر تعالي أقولك تتخلصي منه أزاي وتستعيدي شبابك

ظهور الشعر الأبيض فى الرأس ليس من الضروري أن يظهر للسيدات كبار السن، ولكن أحيانا يظهر للفتيات والرجال صغار السن، وهذا له عدة عوامل أهمها كثرة إستخدام الصبغات الصناعية والجاهزة لأنها مليئة بالمواد الكيميائية التى تعمل على شيب الشعر بكثرة، وغير هذا تسبب فى تساقط الشعر من الجذور، وتعمل على تقصف وهيشان الشعر، والتعرض لفترات طويلة للشمس يعمل على إزالة لون الشعر ويجعله أبيض، والعامل الوراثى له دور كبير فى توارث الشعر الأبيض فى العائلة، فهذه المشكلة تزعج العديد من السيدات وتسبب لهم الحرج، ومن أجل هذا ننصح جميع الناس بإستخدام الفازلين الذي يعمل على إخفاء الشعر الأبيض بشكل طبيعي وصحي وبدون أن يترك أي آثار جانبية، وليس هذا فقط بل له فوائد كثير فى عالم التجميل فهو يساعد الشعر الخشن على الفرد والتنعيم، ويجعل ملمسه ناعم مثل الحرير، ويساعد على تطويل الشعر القصير، ويخلص الشعر من القشرة المتواجدة فى فروة الرأس، ولهذا نعرض فى هذا المقال كيف تحضرين وصفة الفازلين التى يتم مزجها مع بعض العناصر مثل الزبادي والحليب وزبدة الشيا وزيت إكليل الجبل وزيت الجوجوبا والحنة وجل الصبار، ويمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بكل سهولة، والتى لا تستهلك النقود فبالتالي لا تحتاجين إلى تلوين الشعر بمواد ضارة.

مكونات علاج الشيب المبكر بالفازلين

أربعة ملاعق كبيرة من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة

كمية مناسبة من مطحون الترمس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار

طريقة عمل خلطة لعلاج شيب الشعر بالفازلين