مزيل عرق طبيعي يدوم لأكثر من 24 ساعة ويفتح الإبط

يعتبر مزيل عرق طبيعي ، من أفضل أنواع المزيلات الطبيعية، حيث يزداد الإقبال كل يوم علي الوصفات الطبيعية المحضرة منزلياً، ويرغب العديد من المستخدمين في الابتعاد قدر الإمكان عن المركبات التي تشتمل علي مواد كيميائية قاسية، وتعتبر الشبه من المواد المستخدمة للتخلص من الرائحة الكريهة بالإضافة لاستخداماتها المتعددة في وصفات تفتيح البشرة، ويرجع ذلك في الأساس لما تتمتع به من خصائص مقاومة للرطوبة، حيث يمكن خلطها بالعديد من المكونات والروائح العطرية للحصول علي منتج طبيعي مقاوم لرائحة الكريهة، تحتوي علي العديد من الأحماض والعناصر المضادة للفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلي العناصر التقشير الأمنه التي تجعل منها خياراً مناسباً للاستخدام علي هيئة مزيل للرجال والنساء، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي

هيا بنا نتعرف علي مكونات هذه الوصفة الرائعة لإزالة العرق وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الشبه المطحونة.

معلقة من بودرة جونسون للأطفال.

مقدار معلقة صغيرة من المسك.

معلقة صغيرة من زيت اللافندر.



طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء زجاجي له غطاء. ثم نضع به الشبه وبودرة الأطفال وزيت المسك وزيت اللافندر، ويتم المزج جيداً. بعد ذلك نكون قد حصلنا علي الخلطة المطلوبه. كما أنه يدوم لأكثر من 24 ساعة، ويعمل علي تفتيح الإبط ويستخدم بعد الاستحمام.

فوائد استخدام مزيل العرق الطبيعي

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الفوائد وهي كالاتي:-

لا تسبب معظم مزيلات العرق المعدة منزلياً في انسداد مسامات التعرق علي سطح الجلد.

تعمل علي التقليل من العرق والتقليل من رائحته.

لا تحتوي مركبات إزالة العرق المنزلية علي المواد الكيميائية التي تتكون منها مزيلات العرق التجارية بشكل أساسي.

كما أنها تعتبر أمنه إلي حد كبير ولا تتسبب في بعض أشكال الالتهابات الشديدة التي تحدثها بعض المنتجات التجارية.

تعطي أغلب مزيلات العرق الطبيعية حماية تمتد لساعات طويلة علي عكس ما يعتقده البعض.

تساعد علي تفتيح منطقة الإبط وإزالة الاسمرار.

كما أنها تعطي رائحة جميلة تدوم أكثر من المواد التجارية.

طريقة عمل مزيل عرق بالليمون

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضيره وهي كما يلي:-