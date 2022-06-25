نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الجهنمية لتبيض الجسم والمناطق الداكنة وعلاج الخطوط السيلوليت هتندهش من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الجسم والمناطق الداكنة، تعاني الكثير من السيدات من البقع الداكنة في الجسم، ووجود الخطوط الواضحة في الجسم الناتجة من السيلوليت، مما يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية تساعد في تفتيح البشره والمناطق الداكنة وتخلصهم من الخطوط بالجسم التي تعطيهم مظهر غير لائق، لأن الكثير من الكريمات لا تعطي نتيجة قوية ويكون هناك أضرار كثيرة من استخدامها أما المواد الطبيعية مفيدة للبشرة.

الوصفة الجهنمية لتبيض الجسم والمناطق الداكنة

المكونات

ملعقة من مسحوق الصندل.

10قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك إحضار وعاء ووضع مسحوق الصندل وإضافة 10 قطرات من ماء الورد، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على المناطق الداكنة في الجسم وعلى الخطوط بالجسم، يترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم عليك غسل البشرة بالماء الفاتر، عليك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة من تبيض الجسم بشكل ملحوظ.

وصفات طبيعية لعلاج الخطوط السيلوليت

المكونات

3 ملاعق من القهوة.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط كميه من الزيت مع القهوة، وعليك خلط المكونات حتي تحصلين على معجون كثيف القوام، ثم قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي بها سيلوليت وعليك فرك الخليط لمدة 10 دقائق بحركة دائرية، ثم قوم بغسل البشرة بالماء الفاتر تكرر هذا الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة سحرية لتفتيح الجسم بالكامل والمناطق الداكنة

المكونات

ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على عجينة، قومي بتوزيع الخليط على البشرة واتركي الخليط حتي يجف تماماً، قومي بغسل بشرتك وتجفيفها جيداً، عليك الاستمرار على هذه الوصفة مرة بالأسبوع وسوف تندهشين من النتيجة، فهذه الوصفة فعالة تجعل بشرتك بيضاء صافية خالية من أي مشكلات ولكن يجب المداومة عليها لنتيجة مميزة في وقت بسيط والوصفة بمكونات بسيطة، ومكونات طبيعية فعالة لا تضر البشرة وتمنحك بشرة مميزة في أسرع وقت دون عناء وبتكاليف بسيطة بدل من شراء منتجات باهظة الثمن.