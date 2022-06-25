مقشر سحري للعرائس مقشر الخل والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء

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عمر شويل - جدة مقشر النشا والخل ، يعتبر من المقشرات الرهيب التي تعمل على إزالة البثور السوداء، ويعمل أيضاً على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة والمناطق الداكنة والحساسة ويعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت، وتعمل النشا على شد البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء، ويتكون هذا المقشر من مكونات طبيعية فعالة وخالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مقشر النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مقشر النشا والخل

يتكون مقشر النشا والخل من مكونات رهيبة تعمل على تفتيح وشد البشرة وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الخلل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا ثم البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك الخل الابيض ومعجون الأسنان ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نضيف له الكريم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد جيداً ثم نجفف البشرة جيداً بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس. نكرر هذه الوصفة السحرية على البشرة يومين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

مقادير عمل كريم النشا وعرق السوس

يتكون كريم النشا وعرق السوس من بعض المكونات الطبيعية التي يجعل البشرة بيضاء مثل الثلج وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من جذور عرق السوس المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وعرق السوس لشد وتفتيح البشرة وهي كالتالي:-