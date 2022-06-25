حضري بسهولة أقراص البطاطس المقرمشة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة

أقراص البطاطس ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها على الفطار والعشاء، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بالجبنة أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أقراص البطاطس

تتكون أقراص البطاطس المقرمشة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة وهي كالآتي:-

حبة من البيض.

نصف كوب من فتات الخبز الجاف.

ربع كوب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

2 كوب جبنة موتزريلا مبشور.

4 أكواب بطاطس مسلوقة ومهروسة.

القليل من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به البطاطس والجبنة ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف البيض ونعجن الخليط جيداً. ثم نضيف بعد ذلك ربع كوب من الدقيق والثوم والبصل ونعجن جيداً ويمكن إضافة دقيق إذا لزم الأمر. قومي بعمل أقراص صغيرة من الخليط ثم نضعها في فتات الخبز الجاف ونقلبها من الجانبين حتي تغطي جيداً. ثم نقوم بتحضير مقلاة غير لاصقة ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت ونضع بها الاقراص حتي تتحمس من الجانبين. بعد ذلك نخرجها من المقلاة ونضعها على مناديل المطبخ حتي تصفي الزيت وتصبح مقرمشة ولذيذة.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة للجسم وهي كالآتي:-