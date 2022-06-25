خلطة سحرية لازالة التجاعيد وشد البشرة وتبييض الوجه أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل

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تعانى المرأة مع تقدم العمر الى وجود تجاعيد بالبشرة، ويحدث هذا بداية من سن الأربعين ويحدث ذلك بسبب الإهمال بالبشرة مثل عدم الاكتفاء من شرب الماء او بسبب وضع مستحضرات التجميل وهذه من اكثر اسباب ظهور التجاعيد في سن مبكر جدا، لذلك يجب الابتعاد عن هذه المستحضرات واللجوء إلى الطبيعة للحفاظ على جمال وصحة البشرة، فسوف نقوم بعمل وصفات طبيعية لشد بشرة الوجه وازالة التجاعيد منها. وصفات طبيعية للتجاعيد اولا: زيت الزيتون:- يساعد زيت الزيتون على إزالة التجاعيد والتخلص منها لاحتوائه على فيتامينات تعمل على ترطيب البشرة وتعيد لها اشراقتها.

نقوم باستخدام زيت الزيتون البكر وناخذ منه قطرات على الوجه وتقوم بتدليك البشرة به بلطف بحركة دائرية. ثانيا: العسل الأبيض:- يعمل العسل على ترطيب البشرة وتقشيرها ويعطيها التغذية المناسبة.

نأخذ ملعقة صغيرة من العسل وتوضع على البشرة ونقوم بالتدليك جيدا ويترك على البشرة لمدة ١٠ دقائق.

نقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ ويستخدم العسل على الوجه يوميا لمدة أسبوعين حتى نلاحظ الفرق. ثالثاً: زيت جوز الهند:- يحتوي جوز الهند على المرطبات التي تحتاجها البشرة وتساعد على تنظيف الجلد وإعطائه النعومة الكاملة، ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

ناخذ كمية من زيت جوز الهند وتوضع على البشرة وتدلك بالأصابع وعمل مساج كامل للبشرة به.

تكرر هذه الطريقة قبل الخلود إلى النوم مباشرة. الخيار والزبادى يساهم الخيار في حل العديد من مشاكل البشرة ومنها تفتيح البشرة حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن التى تحتاجها البشرة، أما الزبادي فإنه يحتوي على خصائص مرطبة للبشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

نقوم بتحضير نصف ثمرة خيار مع نصف كوب من الزبادي مع القليل من أوراق النعناع الطازج.

نهرس ثمرة الخيار جيدا ويخلط مع النعناع ثم نضيف الزبادي ونخلطهم ثم يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

نغسل الوجه جيدا ثم يجفف. خامساً: الموز:- يحتوي الموز على فيتامين A وايضا يحتوى على البوتاسيوم اللذان يساعدان على التخلص من البقع الداكنة ومحاربة التجاعيد ويعمل على شد البشرة.

نحضر موزة ناصحة ونقوم بهرسها ثم نضيف عليها ملعقة من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير البرتقال الطبيعي.

نمزج المكونات جيدا ثم توضع كقناع للبشرة بشكل كامل ويترك لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً.

يشطف الوجه جيدا ونستمر على هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لازالة التجاعيد وشد البشرة وتبييض الوجه أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل - ثقفني

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