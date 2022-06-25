انت الان تتابع خبر نصائح طبية مهمة للحجاج لا تهملوها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب ​موسم الحج​، هناك بعض النصائح الطبية للحجاج، للحفاظ على صحتهم الجسدية والبدنية، لما قد يعانوه بسبب السير والوقوف لساعات طويلة، وارتفاع درجات الحرارة، ومن هذه النصائح:

- ارتداء حذاء مريحا للقدمين لحمايتهما، من الرضوض والآم القدمين، بسبب المشي لمسافات طويلة، أو الوقوف لفترة طويلة.

- ضرورة استخدام المظلة الشمسية للحماية من التعرض المباشر للشمس، ولتخفيف حرارتها، وتقليل احتمالية الإصابة بضربة شمس، او الجفاف او حالات الإعياء والإغماء، وذلك لان التعرض لفترات طويلة للشمس يؤدي إلى الكثير من الأمراض.

- ومن أهم الأدوية التي ينبغي ان تتوفر للحجاج: أدوية السعال والزكام، وأدوية الحرارة ومسكنات الألم، وأدوية احتقان الأنف، وأدوية ألم البطن والحموضة، والمضادات حيوية، وكريم الجلد للحماية من حروق الشمس البسيطة.