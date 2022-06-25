سحر الخميره البيره فى التبييض الفورى للوجه والحصول نقاء وبياض دائم

أثبتت الدراسات العلمية والطب البديل بأن الخميره البيره لها فوائد كثيرة لتحسين وتجديد البشرة من التشققات الجلدية والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه مع تقدم العمر، أنها من المكونات البسيطة التى تستخدم فى رفع مستوى العجين وتخميره ليصبح هش وخفيف الوزن، فهو يستخدم فى إنشاء وصفة طبيعية لها تأثير مباشر على تقشير الجلد المسمر وازالة الجلد الميت بقوة وأمان تام دوم أى أضرار جانبية خطيرة على صحة الوجه، أنها تنقى الوجه بطريقه مذهله وإعطائه الشكل الجمالي المطلوب من اول استخدام، كما أنها تخفى الهلات السوداء تحت العين وتحافظ على الوجه من الاصابه بامراض الشيخوخة والتجاعيد المبكره، أنها تحمى من أشعة الشمس المحرقة وتزيل النمش والكلف نهائيا، تقضى على الرؤوس السوداء فى لحظات معدودة من بعد الاستعمال، لذا نقوم باعداد هذه الوصفة السحرية للاستفادة من فوائدها العجيبة لتبييض الوجه بطريقه سهله بدون اى آلام أو مجهود، سوف تنعمين بوجه ناعم ونقى تماماً باستخدامك هذه الوصفة البسيطة .التى تمنح الجمال الطبيعي للوجه وتجعله رطب وناعم الملمس وله اشراقه وحيوية وبياض مثل الثلج، أنها وصفة مذهلة تتعمق داخل خلايا البشرة لتقوم بدورها فى التفتيح العميق والتفتيح لينعم الوجه بإطلالة جذابه بدون اى مجهود، أنها ستوفر عليكى شراء المساحيق التجميلية التى لا تعطينا البياض الدائم الذى ترغبين به، عليكى باستعمال هذه الوصفة السهله للحفاظ على الوجه من الحبوب والاسمرار بشكل كبير .

تستطيع الخميره البيره التخلص من اسمرار الوجه وتنقيته بشكل كامل من الاسمرار الموجود، فإنها من افضل الطرق الطبيعيه البسيطة التى يمكن استخدامها بأمان تام على الوجه لإعطائه اللون الابيض الناصع بسهولة بدون اى اثار جانبيه، كما أنها تزيل الجلد الميت وتعالج الهلات السوداء تحت العينين وتغذى وتقوى خلايا البشرة مما يؤدي إلى ظهور الوجه بشكل جذاب .اليك وصفة الخميرة البيرة لتبييض الوجه

وصفة الخميره البيره لتبييض الوجه

مكونات وصفة الخميره لتبييض وتفتيح الوجه:

3 ملاعق كبيرة من الخميره البيره

1 ملعقه كبيره من النشا

1 ملعقه من زيت جوز الهند

ملعقه صغيره من ماء الورد

طريقه استخدام وصفة الخميره لتبييض الوجه:

نقوم بغسيل الوجه جيدا ثم نجففه بقطعه من القطن، ثم نقوم بخلط المقادير، أولا نقوم بإحضار طبق صغير نضع به الخمير البيره ثم نضيف ملعقة النشا و ملعقة زيت جوز الهند وملعقة ماء الورد ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام، ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه باستخدام أطراف الأصابع، لضمان نجاح عملية التبييض العميق للوجه، ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، نستعمل هذه الوصفة يوم بعد يوم للحصول على وجه ابيض فاتح اللون وله مظهر صحى لامع دائما .