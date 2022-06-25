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معجزة في تطويل الرموش وتكثيفها لن تحتاجي لتركيب الرموش مرة أخري سوف تلاحظي الفرق ،بمرور العمر قد تتأثر الرموش والحواجب وتصبح خفيفة بشكل كبير، أو للتأثر بأمراض طبية مختلفة، حيث نجد أن الحواجب الخفيفة تكون ناتجة عن إزالة الشعر الزائد منها بشكل متكرر أو إزالتها باستخدام الواكس (الشمع)، ولكن يمكن الحصول على رموش طويلة وكثيفة وحواجب أيضاً باستخدام وصفات طبيعية والبعد عن بعض العادات الضارة التي تتسبب في تساقط شعر الحواجب والرموش مع الوقت.
طرق تكثيف الحواجب
كثير من الفتيات يلجأن لاتباع طرق مختلفة بغرض الحصول على حواجب ورموش كثيفة، وتوجد بعض الطرق التي يجب اتباعها للحصول على حواجب كثيفة، وأشهر هذه الطرق كما يلي:
- استخدام زيت الزيتون
- يعتبر زيت الزيتون من أقدم الطرق وأبرزها المستخدمة في تكثيف الحواجب، وهذا لأنه يمتلك مكونات غذائية تساعد في تعزيز نمو شعر الحاجبين.
- يتم ذلك عن طريق تدليك الحاجبين بزيت الزيتون قبل التوجه للنوم.
- استخدام زيت الخروع
- ينصح باستخدام زيت الخروع لتدليك الحواجب به من مرتين لثلاث مرات كل يوم.
- يساعد زيت الخروع كثيراً في تغذية جذور شعر الحاجبين، والتخلص من الكائنات الدقيقة التي لا تسمح للشعر بالنمو في بعض الحالات.
- استخدام زيت جوز الهند
- الجدير بالذكر أن زيت جوز الهند من أبرز الزيوت التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، وفيتامين هـ، وعنصر الحديد ومغذيات أخرى كثيرة، جميعهم لهم دور كبير في تعزيز شعر الحواجب والمساعدة في نموه.
طرق تكثيف الرموش
توجد بعض الطرق الطبيعية والمكونات الطبيعية أيضاً التي تساعد كثيراً في تكثيف الرموش وتقويتها، ومن أبرز تلك الطرق نجد التالي:
- عند وضع الفازلين على الرموش من الجذور يساعد ذلك في تكثيفها، يتم تطبيق هذه الطريقة قبل التوجه للنوم.
- يتم أيضاً استخدام زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الخروع، فكل هذه الزيوت لها أهمية كبيرة في تقوية الشعر وتعزيز ننوه بشكل أسرع.
- استخدام البيض النيئ الذي يعد من أفضل الطرق للحصول على رموش صحية وطويلة وكثيفة.
- استخدام الماسكرا المغذية التي تساعد في إطالة الرموش كثيراً ولكن لا ينصح بهذه الطريقة لأنها قد تؤثر على الرموش فيما بعد.
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