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بسكويت السمسم العراقي من أنواع البسكويت التي تتميز بطعم رائع وبقيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على السمسم الغني بالكالسيوم والمعادن المفيدة للجسم، والبسكويت بأنواعه محبب جداً للأطفال وكل أفراد الأسرة، وهناك العديد من وصفات البسكويت المختلفة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة ومن أسهل هذه الوصفات بسكويت السمسم فهو سريع التحضير ومكوناته بسيطة ومتوفرة ويمكنك عمله بكل سهولة بدون تعب ولا جهد كبير وبطريقة ناجحة ومضمونة، فقط اتبعي معنا الطريقة التالية لعمل بسكويت السمسم العراقي بطعم مميز. مكونات بسكويت السمسم العراقي

لعمل بسكوت السمسم نحتاج بعض المكونات البسيطة، وهى كالتالي : كوب من الدقيق

نصف كوب من الزبدة.

ثلث كوب من النشا.

ثلث كوب من السكر المطحون.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب أو ماء + رشة من الملح. للتغليف نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة التحضير

في إناء عميق نضع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مع السكر البودرة ونقلب بالمضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة خمس دقائق. نضع البيضة فوق خليط الزبدة والسكر مع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة أو السائلة ورشة من الملح ونخفق مرة ثانية حتى تختلط المكونات جيداً. نضيف ملعقة كبيرة من الحليب أو الماء على الخليط السابق ونخفق حتى يصبح القوام ناعم كريمي. ثم نضيف الدقيق والنشا بعد نخله مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر على الخليط السابق ونقلب جيداً بالملعقة حتى نحصل على قوام طري لا يلتصق ويسهل تشكيله. ثم نأخذ قطعة صغيرة من عجينة البسكويت ونفردها على شكل دائرة ثم نضعها في السمسم حتى يغطيها من الجانبين. نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بقليل من الزيت. تكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من كل الكمية مع مراعاة الضغط على البسكويت في المنتصف حتى يصبح مقرمش وليس طري . نشعل الفرن على 190 درجة مئوية أثناء تشكيل البسكويت حتى يسخن قبل وضع البسكويت في الفرن ثم نضعه في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق. ثم نخفض الحرارة إلى 170 درجة ونترك البسكويت لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي ثم نطفئ النار ونترك البسكويت لمدة 3 دقائق قبل إخراجه من الفرن. عمر شويل - جدة بسكويت السمسم العراقي هش وسريع حضريه في دقائق - ثقفني

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