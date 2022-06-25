نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفلافل المصرية الذهبية حضريها في المنزل بطعم أحلى من الجاهز في المقال التالي
الفلافل المصرية من الأكلات المفضلة لجميع أفراد الأسرة وخصوصاً على مائدة الإفطار حيث تحرص ربات البيوت على تقديمها لأنها من الأكلات التي تساعد على الشبع لفترة طويلة وتقلل الشعور بالجوع بالإضافة لقيمتها الغذائية العالية بفضل مكوناتها من الفول الغني بالبروتين، ويفضل الكثيرون شراء الطعمية جاهزة ويجدون صعوبة في عملها في المنزل بنفس الطعم والقوام الخفيف بالرغم من سهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل الفلافل المصرية الذهبية في المنزل بطعم أحلى من الجاهز.
مكونات الفلافل المصرية
يتم تحضير الطعمية بمكونات غير مكلفة ولعمل الفلافل المصرية الذهبية في المنزل نحتاج المكونات التالية:
- نصف كيلو من الفول المقشر المنقوع.
- 3 فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- بصله صغيرة الحجم مقطعة مكعبات.
- ربع كوب من أوراق البقدونس.
- ربع كوب من أوراق الكزبرة الخضراء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
طريقة التحضير
يتم تحضير الطعمية في المنزل بطريقة سهلة، اتبعي سيدتي الطريقة التالية للحصول على فلافل ذهبية وهشة بطعم مميز:
- أولاً نقوم بنقع نصف كيلو من الفول المقشر في الماء لمدة لا تقل عن أربع ساعات ويفضل ليلة كاملة ( 12 ساعة) مع تغيير الماء كل فترة.
- نضع نصف كمية الفول في الكبة ونخفق جيداً لمدة 5 دقائق ثم نضيف ثلاثة فصوص من الثوم وربع كوب أوراق الكزبرة وربع كوب من البقدونس وقطع البصل ونخلط جيداً لمدة 5 دقائق.
- ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من الماء وباقي كمية الفول ونخفق مرة ثانية لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام ناعم.
- ثم نقوم بإضافة التوابل وملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص وملعقة صغيرة من الشمر المطحون ونقلب الخليط جيداً حتى يمتزج تماماً ويصبح جاهز للقلي.
- يمكنك الاحتفاظ بعجينة الطعمية في الفريزر عند عمل كمية كبيرة.
- عند حفظ عجينة الطعمية في الفريزر لا يضاف البيكنج بودر والملح ويضاف مباشرةً قبل القلي حتى لا يصبح لون الفلافل غامق من الداخل .
- نقلي الطعمية في مقلاة بها زيت غزير على نار متوسطة وتترك حتى تسخن جيداً.
- ثم نأخذ العجينة ونشكلها كرات صغيرة الحجم وتقلي وتترك حتى تأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرجها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد وتقدم ساخنة مع الخبز والسلطات المفضلة بألف صحة وعافية.
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