الفلافل المصرية الذهبية حضريها في المنزل بطعم أحلى من الجاهز

الفلافل المصرية من الأكلات المفضلة لجميع أفراد الأسرة وخصوصاً على مائدة الإفطار حيث تحرص ربات البيوت على تقديمها لأنها من الأكلات التي تساعد على الشبع لفترة طويلة وتقلل الشعور بالجوع بالإضافة لقيمتها الغذائية العالية بفضل مكوناتها من الفول الغني بالبروتين، ويفضل الكثيرون شراء الطعمية جاهزة ويجدون صعوبة في عملها في المنزل بنفس الطعم والقوام الخفيف بالرغم من سهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل الفلافل المصرية الذهبية في المنزل بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات الفلافل المصرية

يتم تحضير الطعمية بمكونات غير مكلفة ولعمل الفلافل المصرية الذهبية في المنزل نحتاج المكونات التالية:

نصف كيلو من الفول المقشر المنقوع.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بصله صغيرة الحجم مقطعة مكعبات.

ربع كوب من أوراق البقدونس.

ربع كوب من أوراق الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

طريقة التحضير

يتم تحضير الطعمية في المنزل بطريقة سهلة، اتبعي سيدتي الطريقة التالية للحصول على فلافل ذهبية وهشة بطعم مميز: