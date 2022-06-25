نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الحاتي و مكونات و مقادير كفتة داوود باشا مذاق وﻻ أروع و رائحة محبوبة و شكل فخم ﻷحلى العزومات و الولائم في المقال التالي

طريقة عمل كفتة داوود باشا، كثيرآ ما تفكر ربة الأسرة في تجديد الطعام المقدم إلى أفراد الأسرة و كذلك أيضآ تفكر فيما ستقدمه من طعام في العزائم و المناسبات السعيدة والحل السحري و الإجابة الصةاب دائمآ هي كفتة داوود باشاحيث أنها لها مذاق رائع و رائحة محببة و لون جميل تعشقه العين و كل ذلك إضافة إلى قيمتها الغذائية الكبيرة. تقديم كفتة داوود باشا إلى الضيوف شىء يدعو للفخر لأن الضيوف يعرفون أن ربة المنزل قد بذهلت جهدآ و أنفقت لتجهيز هذه الوجبة الرائعة لهم ومن أجل كل ما سبق أكتب لكم هذا المقال لشرح كيفية طبخ مفتة داوود بأحسن طريقة ممكنة المكونات و المقادير لكفتة داوود باشا وزن ربع كيلوجرام لحم بقري أو جاموسي مفروم فرمآ جيدآ

وزن مئة جرام من البصل المفروم فرمآ جيدآ

وزن خمسون جرامآ من الزبد الفلاحي الطبيعي

عدد خمس فصوص ثوم مفرومة فرمآ جيدآ

وزن خمسة جرام من ملح الطعام الأبيض

وزن خمسة جرامات من الفلفل الأسود المطحون

وزن خمس جرامات من مسحوق جوزة الطيب

وزن خمسة جرامات من مسحوق القرفة

كمية بسيطة من دقيق القمح مكونات و مقادير الصلصلة حجم نصف لتر من الطماطم المضروبة في الخلاط

حجم نصف لتر من مرق اللحم

وزن مئة جرام بصل مفروم فرمآ جيدآ

وزن خمسين جرامآ من صلصة الطماطم

كمية بسيطة من زيت طعام فاخر

عدد واحد مكعب مرقة دجاج

عدد إثنان فص ثوم مفرم فرمآ جيدآ

وزن خمس جرامات من الملح الأبيض

وزن خمس جرامات من مسحوق الفلفل الأسود

وزن خمسة جرام من البهارات

وزن خمسة جرام سكر خطوات طبخ كفتة داوود باشا يتم خلط اللحم المفرومة مع البصل و الثوم و الملح و الفلفل الأسود و جوزة الطيب و ذلك لتتبيل اللحم

يتم وضح اللحم المتبل في الثلاجة لمدة ساعة من الزمن

بعد ساعة من الزمن نخرج اللحم من الثلاجة و نشكل كرات من اللحم متوسطة الحجم و يتم رشها بالدقيق ليغطيها

يتم قلي كرات اللحم في الزيت بعد غمسها في الدقيق ثم يتم إخراج كرات اللحم المقلية و وضعها على فوط ورقية أو مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد

في إناء جديد نشوح البصل و الثوم في الزيت حتى ذبول البصل و إصفرار الثوم

تتم إضافة عصير الطماطم مع صلصة الطماطم مع التقليب المستمر

نضيف الآن الملح و الفلفل و البهارات و القرفة و السكر و مكعب مرقة الدجاج مع التقليب المستمر

تتم إضافة مرق اللحم و نترطها حتى تتسبك

الآن نضع كرات اللحم المقليداخل الصلصة و نتركها حتى الغليان

نترك كرات اللحم تغلى في الصلصة لمدة عشر دقائق

تقدم مع الأرز بالشعيرية عمر شويل - جدة أسرار الحاتي و مكونات و مقادير كفتة داوود باشا مذاق وﻻ أروع و رائحة محبوبة و شكل فخم ﻷحلى العزومات و الولائم - ثقفني

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