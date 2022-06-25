نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست فكرة جديدة لتحضير خبز التورتيلا فقط ولكن طرق مختلفة لافكار الحشوات ايضا في المقال التالي
خبز التورتيلا هو خبز شهير في المكسيك وبعض الدول العربية يعرف باسم خبز الصاج أو الخبز السوري فهو من ألذ أنواع الخبز التي يمكن تناولها.
يمكن تقديم خبز التورتيلا بجانب جميع أنواع السلطات واللحوم والدجاج كما يمكن حشوه بأي حشوة تفضليها واليوم سنقدم لكم أفضل طريقة لصنع خبز التورتيلا الحار المكسيكي الأصلي.
اسرار تحضير خبز التورتيلا الاصلي
يعتبر خبز التورتيلا من احد انواع الخبز السهله والبسيطه والتي يمكن تجهيزها وتحضيرها في المنزل وذلك لسهوله مكوناته وتوافرها في اي منزل.
فهي بنا معا نتعلم طريقه اعداد خبزه تورتيلا
مكونات تحضير خبز التورتيلا الحار المكسيكي:
- كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.
- ماء دافئ للعجن.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
طريقة تحضير خبز التورتيلا الحار المكسيكي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والملح البيكنج بودر.
- ثم نضيف الفلفل الحار والكركم ونقوم بمزج المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضيف الزيت ونمزجه بالمكونات ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع العجن.
- نستمر بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان جاف ودافئ لمدة ربع ساعة لتختمر.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.
- ثم نقوم بإحضار مقلاة غير لاصقة وكبيرة ونرفعها على النار وندهنها بقليل من الزيت.
- ثم نقوم بفرد خبز التورتيلا بواسطة النشابة ونضعها في المقلاة.
- نقوم بتسوية خبز التورتيلا على الوجهين ويكون جاهزا على الحشو والاستخدام.
- يمكنك حشو خبز التورتيلا بالدجاج أو أي نوع من أنواع اللحوم.
مكونات تحضير خبز التورتيلا بحشوة التونة:
- علية من التونة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- فلفل أحمر رومي مفروم.
- فلفل أخضر رومي مفروم.
- بصل أخضر مفروم.
- فلفل أخضر حار مفروم.
- خبز التورتيلا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير خبز التورتيلا بحشوة التونة:
- في وعاء نضيف التونة مع الفلفل الأحمر والأخضر والفلفل الحار والبصل الأخضر.
- ثم نضيف إليهم الملح والزيت ونقوم بمزجهم جيدا.
- ثم نقوم بإحضار خبز التورتيلا ووضع الحشوة داخله ولفه جيدا ويمكنك إضافة بعض من الجبن.
- ثم نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونرفعها على النار ثم نقوم بوضع خبز التورتيلا.
- نقوم بتحميص الخبز المحشو بالتونة من الجهتين ثم يقطع إلى قطع ويقدم.
مكونات تحضير خبز التورتيلا بحشوة الجبنة:
- خبز التورتيلا.
- فص من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع كوب من الجبن البارميزان.
- نصف كوب من جبن الموزاريلا
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