نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الخميرة 30 دقيقة علي بشرتك قبل النوم وفي الصباح الكل هيسالك عن السر وجهك أبيض بدون تجاعيد أو بقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الاسمرار الذي يوجد حول الشفاه والبقع الموجودة على الوجه وأثار التجاعيد الناجمة عن نقص مادة الكولاجين في الجلد مما يساعد على وجود خطوط صغيرة تؤدي إلى الاحراج وتوحي بكبر السن مما جعل الكثير من هؤلاء يبحثن عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك مشاكل البشرة وحلها جميعا، وقد تم إيجاد الحل في كيس خميرة واحد وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل وصفة كيس الخميرة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة كيس الخميرة

تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

خميرة.

ماء ورد.

نشا.

ملعقة زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة كيس الخميرة

نجد عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نحتاج إلى خطوات بسيطة يمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

طريقة التحضير:

نحضر كيس خميرة ونقوم بتفريغه في بولة مع النشا ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع زيت جوز الهند مع التقليب المستمر ثم نلاحظ بأننا حصلنا على قوام متجانس.

نضع الخليط على البشرة ونقوم بتوزيعه جيدا ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.

نلاحظ بأن البشرة أصبحت بيضاء مثل الثلج وتخلصنا من التجاعيد بشكل نهائي.

وصفة القهوة لتفتيح البشرة

تعد ملعقتين من البن قادرين على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بن.

ماء.

زيت زيتون.

خل.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط البن مع الماء جيدا حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بوضع الخل مع التقليب المستمر، ونضع الخليط على البشرة.

نترك الخليط حتى يجف ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ بأن هذه الوصفة من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع.

تفتيح البشرة باستخدام ماء الورد

يمكنك عمل وصفة تساعدك علي تفتيح البشرة بسرعة في خلال وقت قصير جدا تتكون من ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من الليمون ، ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلي على عجينة متماسكة وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل بشرتك ستختفي جميع البقع الداكنة والاسمرار مهما كان من أول استعمال.