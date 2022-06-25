نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الحلبة السحرية لتسمين الوجه والخدود وإظهارهما بشكل جذاب ومنتفخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض منا يلاحظون نحافة الوجه والخدود بصورة مقلقة عن باقى الجسم مما يشعرنا بالتوتر والانزعاج من المظهر الجمالى للوجه، فالعديد من العوامل تأثر على الوجه وظهوره بهذا المنظر المزعج، أهمها فى فترة الصيف عدم الاهتمام بشرب الماء يوما، حوالى 3 لتر أو أكثر على مدار اليوم للحصول على بشرة نضرة وصحية، ايضا عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تتكون فى الخضراوات بأنواعها مثل الخيار والخس والجرجير وغيرها كما أن تناول الفواكه الطازجة يعطى نتائج مبهرة لتسمين الوجه طبيعا والحفاظ عليه من الجفاف الشديد الذى يصيب الوجه بالنحافه، فمن الممكن تحضير خلطه طبيعيه تساعد على تسمين الوجه والخدود وإظهارهما بشكل الطبيعى المثير بدون اى تدخل طبي أو جراحى، أنها طريقه طبيعيه تساعد على تغذية وتقوية خلايا البشرة مما يجعل الوجه نقى ونضر وله إطلالة رائعة بدون اى ترهلات جلدية مزعجة أو شكل غير طبيعي للوجه، فهى تعطى الخدود شكل منتفخ ومورد طبيعى سحرى، سوف يغنيكى عن شراء المستحضرات التجميلية التى تتسبب فى حساسية للجلد أو احمرار أثناء استعمالها، وتوفر عليكى المال المهدور فى نتائج غير حقيقية، أنها الحل السحرى لتغذيه الوجه بشكل دائم دون أى أضرار جانبية خطيرة على الوجه، كما أنها تعطى لمعان وبياض فورى بعد الاستعمال مباشرة، وتنقى الوجه من الحبوب والبقع الداكنة .

أنها سهلة التحضير داخل المنزل وحققت نجاحاً كبيراً فى الطب البديل لتحسين وتجديد خلايا الوجه وإعطائه مظهر جذاب، لأنها خلطه طبيعيه سحريه تتكون من الحلبه المطحونه التى لها تأثير مباشر على خلايا البشرة، لذا نقوم باعداد هذه الطريقة الطبيعية التى تعمل بشكل فورى لتسمين الوجه ونفخ الخدود بفاعلية كبيرة عن طريق هذه الخطوات التالية للحصول على الطريقه الصحيحه لعمل هذه الخلطة الطبيعية .

هل تبحثين عن الحل الامثل لعلاج نحافة الوجه والخدود وإظهارهما بشكل جذاب ومميز، اليكى الحل الوحيد الذى حقق نجاحا كبيرا في عالم تجميل الوجه، هى خلطه الحلبه السحرية التي تساعد على تقوية وتغذية خلايا البشرة من الداخل فتظهر الوجه والخدود بصورة منتفخه طبيعا والحفاظ على أنسجة البشرة وترطيبها بعمق لتحصلي على اشراقه وحيوية وبياض دائم .

يمكنك الحصول على وجه سمين وله مظهر صحى وطبيعى وله إطلالة خلابه تلف النظر، عن طريق اعداد هذه المكونات البسيطة التى يمكن تحضيرها واستعمالها بأمان تام على الوجه والخدود، فهى تتكون من الحلبه السحرية التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين خلايا البشرة فتعطى التغذية الصحية للوجه، ليصبح صحياً أكثر والحصول على التسمين الطبيعى الدائم للوجه والخدود .

طريقه خلطه الحلبه لتسمين الوجه والخدود

مكونات خلطه الحلبه لتسمين الوجه والخدود:

نصف كوب من الحلبه المطحونه

3ملاعق من العسل النحل

ملعقة كبيرة من زيت الثوم

ربع كوب من ماء الورد

طريقه استعمال خلطه الحلبه لتسمين الوجه والخدود :

أولا نحضر طبق زجاجي صغير نقوم بوضع كمية الحلبه المطحونه كلها ثم نقوم بوضع عسل النحل ونضيف ونقلب جيدا ثم نضع زيت الثوم ثم نضيف تدريجياً ماء الورد حتى يصبح المزيج متماسك وسهل الفرد، ثم تترك لمدة 10 دقائق مغطاة، عليكى بغسيل وتنظيف الوجه جيدا وتنظيفه بماء الورد وندلك جيدا، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الوجه بحركة دائرية متساوية بأطراف أصابعك ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة فقط ثم نقوم بغسل الوجه بماء فاتر، سوف تنعمين بوجه سمين وخدود منتفخه بشكل طبيعي جذاب، للحصول على أفضل نتيجة للتسمين يجب علينا استخدام هذه الخلطة الطبيعية يوم بعد يوم للاستفادة بفوائدها الصحية.