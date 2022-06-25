اقوى مقشر ومبيض طبيعي لجسم العرائس خلطة سحرية تعطي الجسم اللمعان والبياض والنعومة التي تتمناها كل انثى جربي الان

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عمر شويل - جدة يعد تقشير الجسم من الطرق الفعالة لإزالة خلايا الجلد الميتة واستعادة خلايا الجلد. بالنسبة للبشرة الميتة والجلد الناعم ، من الأفضل استخدام مقشر الجسم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للبشرة العادية ومرة ​​واحدة فقط لمن لديهم بشرة. البشرة الحساسة والجافة ، ولكن إذا كنت تعانين من أي مشاكل جلدية ، فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي من مواد تقشير الجسم ، وتجدر الإشارة إلى عدم الإفراط في استخدام منتجات التقشير لأن ذلك قد يجعل بشرتك جافة وحساسة ومتهيجة.

هناك مقشر يبهر النساء بقوته الخارقة في إزالة الجلد الميت من الجسم والوجه. يتكون من مكونات طبيعية تساعد على تقوية خلايا البشرة وتغذيتها ، مما يمنحها البياض والشكل المطلوب. الجلد الميت يكشف عن الجسم والوجه بنقاء جميل جدا ونعومة. يمنحك إنصافًا ساطعًا من الاستخدام الأول. كما يمكنك عمل خليط للتقشير الطبيعي لتبيييض الجسم للعرائس

خلطة تقشير وتبييض الجسم للعرائس

خلطة القهوة لتقشير وتفتيح الجسم

مكونات مقشر القهوة الجسم بالقهوة :

١/٢ كوب من القهوة المطحون

ملعقتين من الماء الساخن

ملعقة من زيت جوز الهند الدافي

طريقة استخدام خلطة التقشير والتبييض لجسم العرائس:

في وعاء قومي بمزج القهوة مع الماء ثم قومي بااضافة زيت جوز الهند حتى يتجانس الخليط في حال عدم تجانس الخليط قومي بااضافة بعض القهوة ، وبهذا يكون خليط تقشير الجسم جاهز للاستعمال

خلطة تقشير وتبييض الجسم بالليمون والسكر

مكونات الخليط:

عصير ليمونة

ملعقتين من العسل

ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة من السكر الخشن

طريقة استعمال خلطة التقشير بالليمون :

قومي بعصر الليمون مع مزجه مع المكونات السابقه حتى يختلط سويا ، ثم قومي بتقشير الجسم وفرك الخليط عليه على الجاف بدون الماء فالتقشير الجاف يعد افضل بكثير من التقشير المبلل بالماء ، ثم قومي بفرك الجسم بالليفة مدة ١٥ دقائق ، ثم قومي بشطف الجسم بالماء الدافئ ثم الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتان شهريا

خلطة السكر لتقشير وتبييض الجسم

١/٢ كوب من السكر البني

١/٢كوب من زيت جوز الهند

زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت اللوز و زيت بذور العنب

طريقة استعمال خلطة السكر لتقشير وتبييض الجسم :

قومي بخلط كلا من السكر مع الزيوت السابق ذكرها وان كان الخليط ليس متجانس يمكن زيادة السكر ، كما يمكنك اضافة زيوت عطرية التي تفضليها ، بعد ان تصنعي القوام المطلوب لعملية التقشير يمكنك البدء في تقشير جسمك بكل سهولة وستجدين نتيجة مبهرة من النعومة والتفتيح.