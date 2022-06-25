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إن العناية بالبشرة من الأمور التي تشغل الكثير من السيدات والفتيات حيث أن البشرة وجمالها تتحكم في درجة عالية من درجات جمال الفتاة ولذا فإن هناك الكثير من الفتيات يتسألن عن الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة وتحافظ عليها، وتعد وصفة زيت الزيتون مع القهوة من أهم تلك الوصفات التي يمكن أن نستخدمها من أجل العناية بالبشرة وجعلها جذابة لجمالك سيدتي. ماسك القهوة وزيت الزيتون للبشرة المقادير والمكونات: أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

6 ملاعق كبيرة من القهوة. طريقة التحضير: أولا: في البداية يتم تنعيم القهوة من خلال طحنها بشكل جيد وبعد ذلك يتم إحضار طبق.

ثانيا: ونضع فيه مقدار القهوة وزيت الزيتون ونقوم بالتقليب والمزج لفترة جيدة حتى نحصل على قوام جيد

ثالثا: وبعد إتمام عملية التقليب يتم وضع هذا المزيج على الوجه.

رابعا: ثم نقوم بدهنه بحركات دائرية ونترك هذه الوصفة على الوجه لمدة ساعة وبعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ

خامسا: يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات بشكل أسبوعي من أجل الحصول على نتائج جيدة فوائد ماسك القهوة وزيت الزيتون يعد هذا الماسك من أهم الطرق التي تعمل على محاربة وتقليل علامات الشيخوخة وذلك لأن القهوة تعمل على إزالة الخطوط في الوجه والبقع الداكنة الموجودة فيه كما أنها تعطي الجلد منظر رائع.

يعد الماسك علاج جيد للتخلص من حب الشباب وآثاره الضارة كما أنه جيد لتخليص البشرة من أي التهابات أو جروح تسبب شكل غير مقبول للبشرة.

الماسك يساعد على ترطيب البشرة وتجميلها وذلك بفضل زيت الزيتون وما يحتوي عليه من عناصر جيدة مرطبة للبشرة كما أنه من أكثر الأمور التي تساعد على قتل البكتيريا والجراثيم.

الماسك يعمل على تقليل الهالات السوداء تحت العين والقضاء عليها كما أنه يحد من ظهر الانتفاخات الناتجة عن الإرهاق أو نقص السوائل في الجسم.

يعمل على تغذية البشرة بفضل الفيتامينات التي يحتوي عليها زيت الزيتون، حيث يتم من خلا استخدامه تغذية البشرة بشكل كبير دون ترك أي آثار جانبية على عك الكثير من المواد الكيماوية الأخرى. عمر شويل - جدة ضعي ملعقة من القهوة على زيت الزيتون على وجهك كل يوم يفعلها الكثير ويفعلوا المستحيل حتى لا يعرفها أحد - ثقفني

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