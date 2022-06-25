كوب كوكاكولا مع ملعقتين نشا وصفة سحرية لتبيض الإبطين والمناطق الداكنة في الجسم مش هتصدقي النتيجة

من أكثر الأمور التي تشغل ذهن الكثير من الأشخاص هو تبييض الأماكن الداكنة تحت الإبط وفي الحسم عموماً وربما يغفل الكثير من الأشخاص المنتجات الطبيعية في هذا الأمر ولاسيما مشروب الكوكا كولا مع النشا من أجل تبيض هذه المناطق، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام النشا مع مشروب الكوكولا في تبيض الأماكن الداكنة دون التأثير على البشرة أو التسبب في تحسسها.

كوب كوكاكولا مع ملعقتين نشا وصفة سحرية لتبيض الإبطين

تعتبر تلك الوصفة من أفضل الوصفات المجربة والمضمونة والتي تجعلك تحصلي على بشرة بيضاء خالية من أشكال الاسمرار وانتشار الفطريات المعروفة باللون الأسود، وإليك طريقة عمل تلك الوصفة التحميلية الطبيعة الرائعة من خلال الآتي:

المكونات:

كوب صغير من مشروب الكوكا كولا.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير:

أولا: في البداية يتم خلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

ثانيا: ومن ثم يتم تنظيف منطقة تحت الإبط جيدا قبل أن نقوم بدهن هذا الخليط في المناطق

ثالثا: ثم يتم ترك هذه الوصفة في منطقة أسفل الإبط لمدة عشر دقائق حتى يجف تماماً.

رابعا: ومن ثم اغسلي هذه المنطقة جيدا بالماء الفاتر

خامسا: سنلاحظ نتائج تفتيح فعالة لهذه الوصفة وذلك عند استخدامها لمدة لا تقل عن شهرين بشكل يومي.

فوائد النشا لتبييض الإبط