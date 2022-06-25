فرد الشعر بالنشا بالوصفة الجبارة للتخلص من التجاعيد تماما هتفرد شعرك وتجعله خيوط حرير

إليك عزيزتي القارئة أفضل الوصفات الطبيعية التي بإمكانها استخدامها لتنعيم الشعر، فمن المعروف أن الشعر الناعم هو حلم كل الفتيات والسيدات أيضا، حيث بإمكان شعرك جعلك أكثر جمالاً وجاذبية بالإضافة إلى لفت الكثير من الأنظار ولذا نلاحظ ألجأ أغلب الفتيات إلى استخدام مكواة الشعر والسيشوار ولكن عند استخدام هذه الأدوات لبضع مرات فإنه يسبب الكثير من الأضرار لشعرك ولذلك سنتعرض أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر بواسطة النشا.

فرد الشعر بالنشا بالوصفة الجبارة للتخلص من التجاعيد

يعد النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي تدخل في عمل الوصفات الطبيعية التي تساعدك على فرد شعرك، وعادة ما يكون السبب الرئيسي في خشونة الشعر هو عدم الاهتمام به واستخدام منتجات سئ تؤدي إلى تدميره، كما تعد قلة البروتين هي من الأسباب التي تؤدي إلى تقصف الشعر، إضافة إلى أن تمشيط الشعر بعنف واستخدام المواد الكيميائية وغسيل الشعر بالماء الساخن لمرات متعددة يؤدي إلى تلف الشعر.

وصفة تنعيم الشعر بالنشا والبيض

المكونات:

معلقتين نشا.

بياض اثنين بيض

طريقة الاستخدام:

إحضار وعاء وقومي بإضافة إليها النشا وبياض البيض واخلطي المكونات جيدا .

يجب أن تحرصي على غسيل الشعر بالشامبو المناسب إليك.

القيام بوضع خليط النشا مع البيض على راسك مع الحرص على تدليكه لمدة تصل إلى 5 دقائق على الأقل.

القيام بتغطية الشعر وتركه لمدة تصل إلى ساعة

الآن يمكنك غسل شعرك وتجفيفه جيدا.

وصفة تنعيم الشعر بالنشا والماء

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

الماء.

طريقة التحضير

ضعي النشا في الوعاء ثم إضافة إليه القليل من الماء حتى يمكنك من الحصول على قوام جيد.

القيام بغسل الشعر وتنظيفه من الأتربة.

قم بوضع الخليط على الشعر والقيام بتدليك فروة الرأس.

يمكنك وضع تلك الوصفة على الشعر لمدة تصل إلى 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر جديد بالماء.

وصفة النشا والعسل الأبيض

5 ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الذرة.

معلقة عسل أبيض.

طريقة التحضير