مشروع تصنيع الجبنة الرومي في المنزل ارباح اكثر من 40 ألف جنيه في شهريا وأسهل تسويق

تعتبر الجبنة الرومي من ضمن أنواع الجبنة المحببة لكل من في المنزل، ولكن على الرغم من ذلك يكون أسعارها مرتفعة فوق الخد، لذلك لا يكون من السهل أن يتم شراؤها في المنزل، لذلك يمكن أن يتم عملها بكل سهولة وبمكونات في غاية البساطة وبأسعار اقل من المتوقع لذلك سوف نوضح لكم أبرز المكونات التي تدخل في مشروع تصنيع الجبنة الرومي.

خطوات عمل الجبنة الرومي في المنزل

حيث أنه يمكن أن تقوم ربة المنزل يعمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة وهذا بهدف أن يكون مشروع للربح منه، كما أنه هذا المشروع يكون للأسرة بالكامل، وطريقة تحضير هذا المكون يكون كالتالي:

لترين من الحليب.

كما أنه يتم إضافة أربعة معالق من الزبادي.

حوالي نصف ملعقة من الملح.

حوالي ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير

التحضير الجبنة الرومي في المنزل بالمكونات التي وضعناها لكم يكون بالخطوات التالية: