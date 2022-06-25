نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تصنيع الجبنة الرومي في المنزل ارباح اكثر من 40 ألف جنيه في شهريا وأسهل تسويق في المقال التالي
تعتبر الجبنة الرومي من ضمن أنواع الجبنة المحببة لكل من في المنزل، ولكن على الرغم من ذلك يكون أسعارها مرتفعة فوق الخد، لذلك لا يكون من السهل أن يتم شراؤها في المنزل، لذلك يمكن أن يتم عملها بكل سهولة وبمكونات في غاية البساطة وبأسعار اقل من المتوقع لذلك سوف نوضح لكم أبرز المكونات التي تدخل في مشروع تصنيع الجبنة الرومي.
خطوات عمل الجبنة الرومي في المنزل
حيث أنه يمكن أن تقوم ربة المنزل يعمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة وهذا بهدف أن يكون مشروع للربح منه، كما أنه هذا المشروع يكون للأسرة بالكامل، وطريقة تحضير هذا المكون يكون كالتالي:
- لترين من الحليب.
- كما أنه يتم إضافة أربعة معالق من الزبادي.
- حوالي نصف ملعقة من الملح.
- حوالي ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من الخل.
طريقة التحضير
التحضير الجبنة الرومي في المنزل بالمكونات التي وضعناها لكم يكون بالخطوات التالية:
- نقوم بوضع كمية اللبن الحليب في وعاء كبير.
- ونقوم بوضعه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- نطفيء على الحليب النار، كما أنه فيما بعد يتم إضافة من الزبادي.
- تحتاج فيما بعد إلى استخدام المضرب..
- وتبدأ في التخليط بشكل سريع حتى تتكون فيما بعد قطع كبيرة من اللبن.
- نترك كمية اللبن حتى تبرد
- نبدا في تجهيز قطعة من الشاش.
- نضع هذه الكمية في المصفاة.
- نضع المصفاة فيما بعد في إناء مناسب.
- لا بد أن تقوم بالضغط على الشاش بشكل جيد حتى تتخلص من كمية الماء الموجود بها.
- من فترة لأخرى يتم تغيير الشاش على الجبن.
- ونترك كمية الجبن هكذا فترة تصل إلى اسبوع او اكثر.
- وفي النهاية سوف تجد قطع الجبن المتكونة.
- ويمكن أن تقدمها فيما بعد على الطاولة في وجبات الإفطار أو غيرها من الوجبات الآخرى.
- كما أنه يجب أن تقوم بتقطيع الجبنة الرومي إلى شرائح.
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