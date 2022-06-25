مكون جبار من بيتك لتنظيف الكرشة قبل عيد الأضحى بسرعة الصاروخ هيخلصك من الزفارة تماماً

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لعيد الأضحى أجواء مبهجة تتمثل في ذلك الأضحية ولكن ما يعيق هذا اليوم بالنسبة لربات المنازل هو الكرشة وتنظيفها وتتساءل الكثير من ربات المنازل عن طرق سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة في المنزل بسهولة، وفي هذا المقال سنتعرف علي مكون جيد لتنظيف الكرشة يساعد ربات البيوت علي تنظيف الكرشة بسهولة وبدون رائحة كريهة وذلك دون الحاجة للقيام بالكثير من الخطوات المكلفة أو دفع أي تكلفة.
مكون جبار من بيتك لتنظيف الكرشة
تعتبر الكرشة هي العضو الذي يمثل معدة الحيوان أو الأضحية ويعد هذا العضو من الأعضاء القابلة للأكل والتي تتميز بطعمها الرائع كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبذون تناول هذا النوع من اللحوم الذي يعتبر من أكثر أنواع الأطعمة احتواء على الفوائد، كما أن عملية طبخ وإعداد الكرشة للأكل من أكثر الأمور التي تجد ربات المنازل صعوبة فيها حيث أنها مليئة بالأوساخ.
كما أن بها طبقة من الأهداب التي تحد ربة البيوت صعوبة في إزالتها ومن أشهر فوائد الكرشة إنها مقوية للعظام، ولذلك بالرغم من رائحتها الكريهة قبل تنظيفها هناك الكثير من ربات البيوت يعملوا على جلبها من أجل الحصول على أكبر استفادة من ذلك المكون الغني بالبروتين.
أفضل طرق تنظيف الكرشة في المنزل
- الوصفة الأولى: يمكن أن تقوم ربة المنزل بتنظيف الكرشة من خلال استخدام الدقيق من خلال خلط مقدار من الدقيق في إناء مليء بالماء ليتم نقع الكرشة في هذا المزيج لمدة تصل إلى 3 قائق ومن ثم تستطيع الأم تنظيفها بكل سهولة:
- الوصفة الثانية تنظيف الكرشة بالأسبرين وذلك من خلال إحضار 3 حبات من الأسبرين ليتم وضعهم في إناء مليء بالماء الساخن ونقوم بنقع الكرشة في الإناء لمدة 3 دقائق وبعد ذلك تجد ربة المنزل سهولة في تنظيف الكرشة
- الوصفة الثالثة: استخدام بيكربونات الصوديوم في تنظيف الكرشة وذلك من خلال خلط مقدار من بيكربونات الصوديوم في الماء الساخن سنلاحظ فوران الماء لبعض الوقت وبعد انتهاء الفوران يتم نقع الكرشة في الماء هذا بالضرورة يسهل تنظيف الكرشة ويعمل على طرد الزفارة منها
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