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كيراتين قنبله للشعر الخشن اشتريه من الصيدليه تعرفي على كيفية تحضير والحصول على أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر، من أكثر الوصفات التي قد تعطيكي النتيجة التي ترغبين فيها هي الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل بنفسك بمكونات طبيعية، وما تتميز به أيضًا الوصفات الطبيعية هي أنها رخيصة وغير مكلفة في حين أنها من الممكن أن يتم تحضيرها وبيعها بأسعار مرتفعة، وسنوضح لكم بالخطوات في سطور المقال التالية أبرز الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه. طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر وصفة النشا لفرد الشعر مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أربع ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان. خطوات تحضير الكريم:- أحضري علبة مناسبة ونظيفة جافة ومعقمة وقومي بوضع كل المكونات بداخلها وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا عبارة عن خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك وقسميه إلى أجزاء وقومي بتطبيق الكريم على كل جزء بالتساوي ودلكي فروة الرأس جيدًا ثم قومي بتصفيف شعرك.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي للحفاظ على دفء الخليط على شعرك واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بشطف شعرك جيدًا.

يجب تنظيف شعرك جيدًا من الكريم ويمكنك تجربته مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة التي ترغبين فيها. وصفة البانثينول لفرد الشعر المجعد مكونات الوصفة:- علبة كريم بانثينول طبي.

زيت جلسرين وجوجوبا.

زبدة الشيا الذائبة.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان والأفوكادو واللافندر. طريقة وخطوات تحضير الكريم:- اخلطي المكونات كلها في وعاء مناسب وضعيه داخل الميكروويف لعدة ثواني حتى تذوب كل المكونات والزيوت في بعضها.

بعد ذلك قومي برفعه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد قليلًا ثم قومي بغسل شعرك حتى يبرد وقسميه إلى أربعة أقسا تقريبًا.

افردي الكريم على شعرك من أول جذور الشعر حتى الأطراف ودلكي جيدًا ثم قومي برفع شعرك على شكل كعكة.

غطي شعرك بغطاء رأس حراري ثم قومي بتركه لمدة ساعتين أو أكثر وبعدها قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء والشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة كيراتين قنبله للشعر الخشن اشتريه من الصيدليه وضعيه على شعرك والنتيجة غير متوقعه نعومه وترطيب ولمعان - ثقفني

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