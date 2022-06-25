لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية 

مما لاشك فيه أن الرموش والطويلة والحواجب الكثيفة تعد من أهم سمات الجمال لدى المرأة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض مستحضرات التجميل الخاصة بتطويل الرموش وتكثيف الحواجب تعود سلباً على الرموش والحواجب، بسبب احتوائها على مواد كيميائية تضر بها، وتتسبب في سقوط شعر الرموش والحواجب، وبسبب ذلك ظهرت العديد من الوصفات والطرق الطبيعية التي تمكنك من تطويل رموشك وحواجبك باستخدام زيوت ومكونات طبيعية تعمل على تغذية بصيلات الشعر في تلك المناطق، ومنحه مظهراً صحياً لامعاً.

طريقة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بسرعة خيالية

المكونات

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب الحجم، قومي بخلط البياض مع مقدار زيت الزيتون جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بفرد الماسك على رموشك، مع تدليكه بحركات دائرية باستخدام أطراف أصابعك لبضع دقائق.

اتركي الماسك بضع ساعات (ويفضل في الليل قبل النوم).

اغسلي رموشك في الصباح الباكر بالماء الفاتر والغسول المناسب من أجل التخلص من أي آثار للماسك.

كرري تلك الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على نتيجة في أقل وقت ممكن.

وصفة بذور الحلبة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

تسعى السيدات والفتيات إلى الحصول على حواجب كثيفة، والتي تعد من علامات الجمال في وقتنا الراهن، إذ أنها تحدد شكل وملامح الوجه، مما يضفي جمالاً وجاذبية للمرأة.

المكونات

ربع كوب من بذور الحلبة

تلعب الحلبة دوراً فعالاً في تكثيف شعر الحواجب من خلال تحفيز الشعر على النمو ومنع تساقطه من خلال إتباع الوصفة التالية.

طريقة التحضير