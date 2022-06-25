سر الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

إزالة الشعر بالفازلين والملح، لابد على كل فتاة إزالة شعر جسدهن، حيث يباح للسيدات إزالة شعر الجسم بالكامل، حتى تصبح بشرتهن ناعمة وخالية من الشعر والروائح الكريهة، لذلك تستخدم كل فتاة الأداة التى تناسبها عند ازالة الشعر مثل الشفرات وكريمات إزالة الشعر والسويت وغيرها من الأدوات، ولكن تعاني معظم الفتيات من هذه الأدوات لأنها تسبب التهابات شديدة في البشرة، وكذلك جعل البشرة داكنة في اللون، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على ازالة الشعر بكل سهولة وبدون آلام، وتصدرت وصفة الفازلين والملح قائمة أفضل الوصفات التي تساعد على إزالة شعر الجسم بكل سهولة دون تسبب التهابات في البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام الفازلين والملح لإزالة الشعر.

وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم

يدخل الفازلين الطبي في جميع الوصفات التجميلية للبشرة والشعر، فهو مكون طبيعي سحري يعالج مشاكل البشرة والشعر، كما يدخل في مكونات وصفة إزالة شعر الجسم، حيث يساهم في ترطيب البشرة وعلاج التهابات البشرة ومشاكلها، كما يساعد الملح على إزالة شعر الجسم من البصيلات، وتتمثل مكونات الوصفة فيما يلي.

المكونات

ملعقتين من الفازلين كبيرتين.

2 ملعقة من ملح الطعام.

حليب ملعقتين.

طريقة التحضير

يساعد ملح الطعام على إزالة شعر الجسم من البصيلات وتقليل نموه، كما يساعد الفازلين على ترطيب البشرة بشكل رهيب، فهي وصفة طبيعية ممتازة تساعد على التخلص من شعر الجسم دون الشعور بأي آلام، كما إنها تناسب جميع أنواع البشرات المختلفة، ومفعولها سريع، ويمكن استخدام وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الجسم من خلال إتباع الخطوات التالية.